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Hindi Newsक्रिकेटरणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लेने वाले गेंदबाज के कायल हुए PM मोदी, मन की बात में जम्मू कश्मीर टीम को जमकर सराहा

रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लेने वाले गेंदबाज के कायल हुए PM मोदी, 'मन की बात' में जम्मू कश्मीर टीम को जमकर सराहा

PM Modi Mann Ki Baat: 'मन की बात' के 132वें एपिसोड पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे इंतजार के बाद रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की जमकर तारीफ की. उन्होंने इस सीजन 60 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी की विशेष रूप से चर्चा की. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:05 PM IST
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मन की बात में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर टीम को सराहा (Photo- File Photo/X)
मन की बात में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर टीम को सराहा (Photo- File Photo/X)

PM Modi Mann KI Baat: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत की सराहना करते हुए कहा कि इस उपलब्धि ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान बोलते हुए, पीएम मोदी ने टीम की सफलता को इस क्षेत्र और भारतीय घरेलू क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत खेल जगत से परे व्यापक महत्व रखती है और उम्मीद है कि इसका जम्मू और कश्मीर के युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

पीएम मोदी ने जम्मू क्रिकेट टीम को सराहा

'मन की बात' के 132वें एपिसोड पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''जम्मू और कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत पर भारत को गर्व है. इसका जम्मू-कश्मीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कई अन्य लोगों को भी खेल में अपना करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी.''

पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर टीम के कपटां पारस डोगरा की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, ''पिछले महीने के अंत में, कर्नाटक के हुबली में एक बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ, जहां जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत ली. सबसे संतोषजनक बात यह है कि लगभग सात दशकों के लंबे इंतजार के बाद, इस टीम ने अपना पहला रणजी खिताब हासिल किया. कप्तान पारस डोगरा ने शानदार लीडरशिप का परिचय दिया.''

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60 विकेट लेने वाले गेंदबाज के हुए मुरीद

पीएम मोदी ने इस सीजन के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी की भी विशेष रूप से प्रशंसा की. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज युवा कश्मीरी गेंदबाज आकिब नबी के प्रदर्शन की भी पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है, जिन्होंने रणजी सीजन में 60 विकेट लिए हैं. क्षेत्र की समृद्ध खेल संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रमुख खेल आयोजनों के आयोजन स्थल के रूप में लगातार पहचान हासिल कर रहा है.

(ये भी पढ़ें: अनुष्का पर प्यार लुटा रहे थे विराट, फ्लाइंग KISS देख नई मालकिन अनन्या बिरला ने क्या किया? वायरल हुआ VIDEO)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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