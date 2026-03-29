रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लेने वाले गेंदबाज के कायल हुए PM मोदी, 'मन की बात' में जम्मू कश्मीर टीम को जमकर सराहा

PM Modi Mann KI Baat: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत की सराहना करते हुए कहा कि इस उपलब्धि ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान बोलते हुए, पीएम मोदी ने टीम की सफलता को इस क्षेत्र और भारतीय घरेलू क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत खेल जगत से परे व्यापक महत्व रखती है और उम्मीद है कि इसका जम्मू और कश्मीर के युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

पीएम मोदी ने जम्मू क्रिकेट टीम को सराहा

'मन की बात' के 132वें एपिसोड पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''जम्मू और कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत पर भारत को गर्व है. इसका जम्मू-कश्मीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कई अन्य लोगों को भी खेल में अपना करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी.''

पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर टीम के कपटां पारस डोगरा की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, ''पिछले महीने के अंत में, कर्नाटक के हुबली में एक बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ, जहां जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत ली. सबसे संतोषजनक बात यह है कि लगभग सात दशकों के लंबे इंतजार के बाद, इस टीम ने अपना पहला रणजी खिताब हासिल किया. कप्तान पारस डोगरा ने शानदार लीडरशिप का परिचय दिया.''

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— Narendra Modi (@narendramodi) March 29, 2026

60 विकेट लेने वाले गेंदबाज के हुए मुरीद

पीएम मोदी ने इस सीजन के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी की भी विशेष रूप से प्रशंसा की. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज युवा कश्मीरी गेंदबाज आकिब नबी के प्रदर्शन की भी पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है, जिन्होंने रणजी सीजन में 60 विकेट लिए हैं. क्षेत्र की समृद्ध खेल संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रमुख खेल आयोजनों के आयोजन स्थल के रूप में लगातार पहचान हासिल कर रहा है.

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