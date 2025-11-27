Advertisement
trendingNow13020796
Hindi Newsक्रिकेट

कौर एंड कंपनी की तरह ही इस टीम को भी सम्मान.. PM मोदी ने की मुलाकात, पहली ट्रॉफी जीत कर लहराया भारत का परचम

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद हरमनप्रीत एंड कंपनी को मुलाकात कर उन्हें बधाई दी थी. अब ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम को भी पीएम मोदी ने मुलाकात की. उन्होंने बुधवार को लोक कल्याण मार्ग पर अपने घर पर पहले T20 वर्ल्ड कप की विजेता इंडियन ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को सम्मानित किया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Modi
PM Modi

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद हरमनप्रीत एंड कंपनी को मुलाकात कर उन्हें बधाई दी थी. अब ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम को भी पीएम मोदी ने मुलाकात की. उन्होंने बुधवार को लोक कल्याण मार्ग पर अपने घर पर पहले T20 वर्ल्ड कप की विजेता इंडियन ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को सम्मानित किया. इंडियन टीम ने श्रीलंका में पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया, जिसमें फाइनल में नेपाल को सात विकेट से हराया.

प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ का वेलकम

PM का सभी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ स्वागत किया गया. PM को इंडियन टीम की कैप्टन दीपिका और दूसरे खिलाड़ियों से बात करते हुए और उन्हें अपने हाथ से मिठाई खिलाते हुए भी देखा गया. टीम की सफलता ने एक परफेक्ट कैंपेन दिखाया, जिसमें इंडिया पूरे टूर्नामेंट में बिना हारे रहा और पूरा दबदबा दिखाया. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हुए, इंडिया ने नेपाल को 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन पर रोक दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

12 ओवर में किया था चेज

भारतीय महिला टीम का चेज बहुत ही शानदार था क्योंकि इंडिया ने 47 गेंद बाकी रहते सिर्फ 12.1 ओवर में टारगेट पार कर लिया. खुला शरीर सबसे शानदार परफॉर्मर साबित हुए, उन्होंने 27 गेंदों पर चार चौकों की मदद से नाबाद 44 रन बनाए और भारत को आराम से जीत दिलाई. सेमीफाइनल में, भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर नौ विकेट से शानदार जीत हासिल की जबकि नेपाल ने दूसरे आखिरी-चार मुकाबले में पाकिस्तान को बहुत कम अंतर से हराकर फाइनल में जगह बनाई.

ये भी पढे़ं.. WPL Auction 2026: 3 साल से गुमनाम.. ऑक्शन में कीमत ने छू लिया आसमान, सैलेरी में 6 गुना का फायदा

ग्रुप स्टेज में विजयरथ पर सवार था भारत

ग्रुप स्टेज में ब्लाइंड महिला टीम विजयरथ पर सवार थी. भारत ने ग्रुप स्टेज में श्रीलंका को 10 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से, नेपाल को 85 रन से, यूनाइटेड स्टेट्स को 10 विकेट से और पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया और आखिर में फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया. भारत का शानदार खिताबी सफर न केवल उनकी लगातार जीत को दिखाता है, बल्कि ब्लाइंड क्रिकेट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर भी है, जो आने वाले सालों में इस खेल की पहचान और ग्रोथ का रास्ता बनाएगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
maharashtra news in hindi
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
Assam
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश