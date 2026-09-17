गंभीर से युवराज तक... पीएम मोदी के जन्मदिन पर खेल जगत ने दी बधाइयां, पीटी उषा ने भी दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार (17 सितंबर) को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर देशभर से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं. खेल जगत की कई चर्चित हस्तियों ने भी सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबे जीवन की कामना की. भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की. उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए देश को शांति, खुशहाली और विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं. पीटी उषा ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और देश की सेवा के लिए उन्हें लगातार शक्ति मिलने की कामना की.
पीटी उषा ने एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. आपके अच्छे स्वास्थ्य और हमारे देश को ज्यादा शांति, खुशहाली और तरक्की की ओर ले जाने के लिए लगातार ताकत की प्रार्थना करती हूं.' पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा, 'हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य और खुशी की कामना करता हूं. आप भारत को एक शानदार भविष्य की ओर ले जाते रहें.' पूर्व क्रिकेटर और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने एक्स पर लिखा, 'हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आपकी ऊर्जा, अनुशासन और देश के प्रति अटूट प्रतिबद्धता सच में प्रेरणा देने वाला है. भगवान आपको अच्छी सेहत, ताकत और हमारे देश की सेवा के लिए कई और साल दे.'
पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने एक्स पर लिखा, 'हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आपका नेतृत्व भारत के सफर को एक मजबूत और ज्यादा प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जा रही है. आने वाला साल आपके लिए अच्छी सेहत, खुशियां और लगातार सफलता लाए.' पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. आपको अच्छी सेहत, ताकत और खुशी मिले. देश के प्रति आपका समर्पण लाखों लोगों को प्रेरित करता रहे और भारत को तरक्की, गर्व और शान की नई ऊंचाइयों पर ले जाए, जय हिंद.'
पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है. नेहवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ देश के विकास के लिए कार्य किया है. वह भविष्य में भी ऐसे कार्य करते रहें. उन्होंने अपने कार्यकाल में खिलाड़ियों का भी बहुत सहयोग किया है और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं.
नेहवाल ने देशवासियों ने गुरुवार शाम 6 से 7 के बीच पीएम के जन्मदिन पर आशीर्वाद का दीया जलाने की अपील की. इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खेल जगत के कई जाने-माने चेहरों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं देश की प्रगति की कामना की.