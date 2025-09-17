झुके कंधे, ड्रेसिंग रूम में मायूसी...,सिराज ने बताया कैसे PM मोदी ने टीम इंडिया में भरा था जोश
झुके कंधे, ड्रेसिंग रूम में मायूसी...,सिराज ने बताया कैसे PM मोदी ने टीम इंडिया में भरा था जोश

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:22 PM IST
भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी धारदार गेंदबाजी से विरोधी टीम के छक्के छुड़ा देते हैं. सिराज ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपना अनुभव साझा किया है. उन्होंने माई मोदी स्टोरी हैशटैग के साथ एक्स पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर्श बताया. सिराज ने बताया कैसे 2023 का वनडे विश्वकप में हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में आकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी टीम का हौसला बढ़ाया ना सिर्फ जीत में बल्कि हार के समय में भी टीम के मौजूद थे.

'उस समय मोटिवेशन मिला'
सिराज ने उस समय को याद करते हुए कहा,  ' ' पूरे 2023 वर्ल्ड कप के दौरान हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल मैच में हम हार गए. उस समय ड्रेसिंग रूम में हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी आए. हमारे कंधे झुके थे और हम मायूस थे. उन्होंने बेहद ही शानदार स्पीच दी उनकी बातें सुनकर काफी अच्छा लगा और रिलीफ मिला. उनके मोटिवेशन ने काफी पॉजिटिव माहौल बना दिया. अगले साल 2024 में टी20 विश्व कप हुआ और हमने 17 सालों बाद ट्रॉफी जीती. बहुत ही अच्छा लगा. ' '

'खुशी डबल हो गई थी'
सिराज ने आगे कहा,  ' 'हम लोग 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीते और जश्न मना रहा थे. सेलिब्रेशन के बाद हम जब ड्रेसिंग रूम में आए तो उनका कॉल आया. हम लोग काफी उत्साहित थे उनसे बात करने के लिए. हमने उनसे बात की और उन्होंने खूब बधाई दी.  खुशी मानों दोगुनी हो गई क्योंकि उसके ठीक एक साल पहले हम टी20 वर्ल्ड कप हारे थे.''

सिराज का दमदार प्रदर्शन
मोहम्मद सिराज ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर धारदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान खूंखार गेंदबाजी करते हुए  पांच टेस्ट मैच में 32.43 की औसत से कुल 23 विकेट चटकाए थे.  उन्हें इसके लिए आईसीसी 'मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' के खिताब से भी मिला. 

