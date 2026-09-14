'भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल', बेटियों ने 8वीं बार जीता एशिया कप का खिताब, पीएम मोदी ने खास अंदाज में दी बधाई

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया ने रिकॉर्ड आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस शानदार कामयाबी के बाद पूरे भारत में खुशी का माहौल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई बड़े नेताओं ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट्स में टीम इंडिया ने श्रीलंका पर अपना दबदबा बनाए रखा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल है. पीएम मोदी ने टीम के आत्मविश्वास, निरंतर शानदार प्रदर्शन और जुझारू भावना की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला. प्रधानमंत्री ने आगे उम्मीद जताई कि टीम की यह जीत देश के करोड़ों युवाओं को क्रिकेट खेलने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल! एशिया कप जीतने पर महिला टीम को बधाई. पूरे टूर्नामेंट के दौरान उनका आत्मविश्वास, निरंतरता और शानदार जज्बा देखने को मिला. यह जीत देश भर के लाखों युवाओं को और ज्यादा खेलने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे.' राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भारतीय महिला टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं दीं. राष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में एकजुट होकर शानदार खेल दिखाया और अपने सभी मुकाबले जीते. राष्ट्रपति ने भारतीय खिलाड़ियों को देश के लिए गर्व का विषय बताया. उन्होंने यह भी कहा कि टीम की सफलता खासतौर पर देश की बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत है. राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम आने वाले समय में सफलता की कई और नई कहानियां लिखेगी. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भारतीय महिला टीम की जीत को पूरी टीम की मेहनत का नतीजा बताया. राजीव शुक्ला ने एक्स पर लिखा, 'भारतीय महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए आठवीं बार एशिया कप का खिताब जीता है. जरूरत पड़ने पर हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया. राजीव शुक्ला ने टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए इसे भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल बताया.'