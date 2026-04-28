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Hindi Newsक्रिकेटनॉर्थ-ईस्ट में क्रिकेट की नई सुबह! PM मोदी ने किया 6 इंडोर एकेडमी का उद्घाटन, क्या है BCCI का प्लान?

नॉर्थ-ईस्ट में क्रिकेट की नई सुबह! PM मोदी ने किया 6 इंडोर एकेडमी का उद्घाटन, क्या है BCCI का प्लान?

BCCI Indoor Cricket Academy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत में छह नई बीसीसीआई इनडोर क्रिकेट एकेडमियों का उद्घाटन किया है. यह पहल क्षेत्र में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को साल भर आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:06 PM IST
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह इनडोर क्रिकेट एकेडमियों का उद्घाटन किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह इनडोर क्रिकेट एकेडमियों का उद्घाटन किया.

BCCI Indoor Cricket Academy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (28 अप्रैल) को पूर्वोत्तर राज्यों में छह इनडोर क्रिकेट एकेडमियों का उद्घाटन किया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल है. यह कदम इस क्षेत्र में खेल के विस्तार और खिलाड़ियों को उच्च प्रदर्शन वाली सुविधाएं प्रदान करने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है. यह पारंपरिक केंद्रों से हटकर एक अधिक क्रिकेट ढांचे की ओर बदलाव का संकेत देता है.

पीएम मोदी ने इन एकेडमियों का उद्घाटन गंगटोक (सिक्किम) में एक राज्य समारोह के दौरान वर्चुअली किया गया.  इस परियोजना की परिकल्पना जय शाह के बीसीसीआई सचिव के कार्यकाल के दौरान की गई थी. ये अत्याधुनिक केंद्र सिक्किम (रंगपो), अरुणाचल प्रदेश (दोइमुख), मणिपुर (इंफाल), मेघालय (मदनकुर्कलांग), मिजोरम (आइजोल) और नागालैंड (दीमापुर) में स्थापित किए गए हैं. इनका उद्देश्य प्रशिक्षण केंद्रों का एक नेटवर्क बनाना है ताकि किसी एक हब पर निर्भरता कम हो सके.

 

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क्या बीसीसीआई अब गुवाहाटी से आगे बढ़ रहा है?

लंबे समय तक गुवाहाटी ही पूर्वोत्तर में क्रिकेट का मुख्य आधार रहा है, लेकिन बीसीसीआई का यह नया कदम बुनियादी ढांचे को कई राज्यों में फैलाने की स्पष्ट मंशा दर्शाता है. छह अलग-अलग स्थानों पर एकेडमियों की उपस्थिति से खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी. पहले कई खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए गुवाहाटी या क्षेत्र के बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें अपने ही राज्यों में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी.

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इनडोर क्यों बनाया गया है?

इन एकेडमियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनका 'इनडोर' सेटअप होना है, क्योंकि पूर्वोत्तर में मानसून का लंबा मौसम अक्सर बाहरी अभ्यास को बाधित करता था. ढके हुए अभ्यास क्षेत्रों, हाई-टेक जिम और तापमान-नियंत्रित स्विमिंग पूल के साथ, इन केंद्रों को साल भर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है. इससे मौसम के कारण होने वाली रुकावटें कम होंगी और खिलाड़ी निरंतरता के साथ अपना खेल सुधार सकेंगे.

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पूर्वोत्तर के लिए बीसीसीआई की योजना क्या है?

यह पहल मई 2024 में जय शाह द्वारा आधारशिला रखे जाने के साथ शुरू हुई थी. बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि यह कदम पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों को देश के अन्य हिस्सों की तरह समान अवसर प्रदान करेगा. वहीं, सचिव देवजीत सैकिया ने इसे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया और विश्वास जताया कि इससे पूर्वोत्तर से अधिक खिलाड़ी खेल के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकेंगे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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