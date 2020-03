PM मोदी ने क्यों कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए युवराज-कैफ की जोड़ी से सीखें?

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट हो रहा है. ऐसे में क्रिकेटर कहां पीछे रहने वाले. मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने जैसे ही जनता कर्फ्यू का समर्थन किया, वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा कि देश को इस समय कोरोना वायरस से उसी तरह लड़ना है जिस तरह नेटवेस्ट ट्रॉफी-2002 में युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और मोहम्मद कैफ ने इंग्लैंड के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी थी और बेहतरीन साझेदारी करते हुए भारत को जीत दिलाई थी. पीएम मोदी ने गुरुवार को देश को संबोधित करते हुए 22 मार्च यानि रविवार के दिन जनता कर्फ्यू की बात कही थी.

इसके बाद कैफ ने ट्वीट करते हुए लोगों से प्रधानमंत्री की बात को मानने और वायरस को फैलने से रोकने की अपील करते हुए लिखा था, "यह समय है एक और साझेदारी का." कैफ के ट्वीट का जवाब देते हुए मोदी ने लिखा, "2 ऐसे शानदार क्रिकेटर हैं जिनका योगदान नहीं भुलाया जा सकता. अब, जैसा उन्होंने कहा, ये समय है एक और साझेदारी का. इस बार पूरा भारत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी करेगा."

Here are 2 excellent cricketers whose partnership we will remember forever. Now, as they have said, it is time for another partnership. This time, all of India will be partners in the fight against Coronavirus. #IndiaFightsCoronahttps://t.co/a6JJTh8gUWhttps://t.co/koRYZiRT6K

