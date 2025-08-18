सुनील गावस्कर नहीं...ये खिलाड़ी है टेस्ट में पहला दोहरा शतक ठोकने वाला भारतीय, इतिहास रचने में लगे थे 23 साल
सुनील गावस्कर नहीं...ये खिलाड़ी है टेस्ट में पहला दोहरा शतक ठोकने वाला भारतीय, इतिहास रचने में लगे थे 23 साल

क्या आपको पता है कि किस बल्लेबाज ने टीम इंडिया के लिए टेस्ट में पहला दोहरा शतक जड़ा था. हम आपको उस ऐतिहासिक पारी के बारे में यहां बता रहे हैं...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:23 AM IST
Test cricket
Test cricket

भारतीय क्रिकेट टीम 1932 से टेस्ट क्रिकेट खेल रही है. उसके लिए सैकड़ों के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है. महान सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली तक रिकॉर्डतोड़ पारियां खेली हैं. इन दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास को नए सिरे से लिखा है. सहवाग तो दो तिहरे शतक ठोक चुके हैं और वह ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. इन सबके बीच क्या आपको पता है कि किस बल्लेबाज ने टीम इंडिया के लिए टेस्ट में पहला दोहरा शतक जड़ा था. हम आपको उस ऐतिहासिक पारी के बारे में यहां बता रहे हैं...

इस खिलाड़ी ने जड़ा था पहला दोहरा शतक

ज्यादातर लोगों को लगता है टेस्ट क्रिकेट में पहला दोहरा शतक भारत के दिग्गज बल्लेबाज रहे सुनील गावस्कर ने जड़ा है. ऐसा नहीं है. भारतीय टीम के लिए पहला टेस्ट दोहरा शतक जड़ने का कारनामा पॉली उमरीगर ने किया है. उन्होंने तकरीबन 70 साल पहले ये इतिहास रचा था. पॉली उमरीगर ने 20 नवंबर 1955 को न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था. उमरीगर ने 223 रनों की शानदार पारी खेली. 1932 में भारतीय टीम के पहले टेस्ट के 23 साल बाद किसी बल्लेबाज ने यह उपलब्धि हासिल की थी.

सालों तक दर्ज रहा रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट में 40 और 60 के दशक के बीच शुरुआत करने वाले उमरीगर को क्रिकेट फैंस खूब पसंद करते थे. वह अपने टेस्ट करियर के दौरान लंबे समय तक सबसे ज्यादा शतक और रन बनाने वाले खिलाड़ी थे.

पॉली उमरीगर का टेस्ट करियर

पॉली उमरीगर ने अपने टेस्ट करियर में 59 मैचों की 94 पारियों में 42.44 की औसत से 3631 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 12 शतक और 14 अर्धशतक जड़े हैं. उमरीगर का उच्चतम स्कोर 223 रनों का रहा है.अपने करियर के दौरान वे 8 बार नाबाद रहे हैं. वह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में सक्रिय रहे. उनके संन्यास लेने के बाद वनडे क्रिकेट की शुरुआत हुई थी. उन्होंने अपने करियर का आखिरी मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला था. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Polly umriger

