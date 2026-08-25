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फंस गए श्रीलंका के जयसूर्या, मैदान पर गुस्सा दिखाना पड़ा भारी; आईसीसी ने सुनाई सजा

Prabath Jayasuriya ICC Code of Conduct: कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन भारत के खिलाफ मुकाबले में आउट होने के बाद गुस्सा दिखाना श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या को भारी पड़ गया. आईसीसी ने नियम तोड़ने के कारण उन्हें फटकार लगाई है और डिमेरिट अंक दिया है. जानें क्या है पूरा मामला.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 25, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:17 PM IST
फंस गए श्रीलंका के जयसूर्या, मैदान पर गुस्सा दिखाना पड़ा भारी; आईसीसी ने सुनाई सजा
Image Credit: श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को आईसीसी ने सजा सुनाई है. Photo Credit: Sri Lanka Cricket

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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