फंस गए श्रीलंका के जयसूर्या, मैदान पर गुस्सा दिखाना पड़ा भारी; आईसीसी ने सुनाई सजा

Prabath Jayasuriya ICC Code of Conduct: श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या भारत के खिलाफ कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले के दौरान आईसीसी की कार्रवाई का सामना करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने जयसूर्या को आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई. उन्हें खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए बनाई गई आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. यह घटना टेस्ट मैच के दूसरे दिन सोमवार को घटित हुई थी.
जयसूर्या पर यह कार्रवाई आईसीसी आचार संहिता के नियम (आर्टिकल) 2.2 के तहत की गई है. यह अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण, कपड़े, मैदान के उपकरण या फिक्सचर के गलत इस्तेमाल या दुरुपयोग से संबंधित है. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने से ठीक पहले, जब भारत के स्पिनर मानव सुथार ने जयसूर्या को आखिरी गेंद पर आउट कर दिया, तो उनका गुस्सा बढ़ गया. पवेलियन लौटते समय श्रीलंकाई बाएं हाथ के इस स्पिनर ने बल्ले से बाउंड्री पर लगे वेजेज (विज्ञापनों वाले बोर्ड) पर अपना गुस्सा उतारा था.
इस हरकत के लिए आईसीसी ने जयसूर्या को औपचारिक फटकार लगाने के साथ-साथ उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ दिया है. पिछले 24 महीनों में आईसीसी आचार संहिता के तहत जयसूर्या की यह पहली गलती थी. जयसूर्या ने अपनी गलती और मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया है, जिसके कारण इस मामले में किसी भी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी. मैदान पर मौजूद अंपायर अहसान रजा और शराफुद्दौला इब्ने शाहिद ने जयसूर्या पर यह आरोप तय किए थे. इस पूरी प्रक्रिया में तीसरे अंपायर रॉड टकर और चौथे अंपायर प्रगीथ राम्बुकवेला भी शामिल रहे.
प्रभात जयसूर्या इस कोलंबो टेस्ट में आईसीसी द्वारा सजा पाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं. इससे पहले मैच के पहले ही दिन आपस में भिड़ने के कारण भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था. दोनों को एक-एक डिमेरिट अंक दिया गया था.
यह विवाद भारत की पहली पारी के 17वें ओवर में हुआ था, जब असिथा फर्नांडो ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया था. आउट होने के बाद जायसवाल फर्नांडो की तरफ बढ़े और दोनों के बीच तीखी बहस हुई. इस दौरान फर्नांडो ने अपना सिर जायसवाल की तरफ बढ़ाया और जवाब में जायसवाल भी आगे झुके, जिससे दोनों के सिर आपस में टकरा गए.
आईसीसी आचार संहिता के तहत लेवल 1 के उल्लंघन को सबसे कम गंभीर श्रेणी का माना जाता है. परिस्थितियों के आधार पर, इसके दोषी खिलाड़ी को केवल आधिकारिक फटकार, मैच फीस का अधिकतम 50 प्रतिशत जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक दिए जा सकते हैं. जयसूर्या के मामले में आईसीसी ने उन्हें केवल एक औपचारिक फटकार और एक डिमेरिट अंक देने का फैसला किया.