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Hindi Newsक्रिकेटभारत को मिल गया हिटमैन से भी घातक बल्लेबाज, टीम इंडिया के लिए ठोका दावा, अभिषेक-संजू के लिए बड़ा खतरा

भारत को मिल गया 'हिटमैन' से भी घातक बल्लेबाज, टीम इंडिया के लिए ठोका दावा, अभिषेक-संजू के लिए बड़ा खतरा

IPL 2026, MI vs PBKS: टीम इंडिया को 'हिटमैन' रोहित शर्मा से भी घातक बल्लेबाज मिल गया है, जिसने भारत की टी20 टीम में डेब्यू के लिए दावा ठोक दिया है. ये बल्लेबाज भारत के लिए टी20 डेब्यू करता है, तो ओपनिंग में टीम इंडिया की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी. इस बल्लेबाज ने टीम इंडिया के सेलेक्शन का दावा ठोक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 17, 2026, 12:45 PM IST
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भारत को मिल गया 'हिटमैन' से भी घातक बल्लेबाज, टीम इंडिया के लिए ठोका दावा, अभिषेक-संजू के लिए बड़ा खतरा

IPL 2026, MI vs PBKS: टीम इंडिया को 'हिटमैन' रोहित शर्मा से भी घातक बल्लेबाज मिल गया है, जिसने भारत की टी20 टीम में डेब्यू के लिए दावा ठोक दिया है. ये बल्लेबाज भारत के लिए टी20 डेब्यू करता है, तो ओपनिंग में टीम इंडिया की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी. इस बल्लेबाज ने टीम इंडिया के सेलेक्शन का दावा ठोक अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन में से कोई एक बल्लेबाज सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से अपनी ओपनिंग पोजीशन को खो सकते हैं, जिसका नाम है प्रभसिमरन सिंह.

मिल गया 'हिटमैन' से भी घातक बल्लेबाज

IPL 2026 में प्रभसिमरन सिंह ने गदर मचाया हुआ है. पावर-प्ले में कोई भी गेंदबाज प्रभसिमरन सिंह के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहेगा. प्रभसिमरन सिंह विरोधी टीम के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हैं. प्रभसिमरन सिंह IPL में लगातार अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. भारत के 25 साल के युवा बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह अचानक सुर्खियों में आ गए हैं. पंजाब किंग्स (PBKS) के ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने गुरुवार को मुबंई इंडियंस (MI) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 39 गेंदों में नाबाद 80 रनों की विस्फोटक पारी खेली. प्रभसिमरन सिंह ने 205.13 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 11 चौके और 2 छक्के जमाए.

अभिषेक-संजू के लिए बड़ा खतरा

प्रभसिमरन सिंह जब क्रीज पर उतरते हैं तो वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाज से विरोधी टीम की गेंदबाजी को तहस-नहस करके रख देते हैं. टीम इंडिया के सेलेक्टर्स की नजर इस खिलाड़ी पर जरूर होगी. इस बल्लेबाज की कातिलाना बल्लेबाजी देख सेलेक्टर्स उसे टीम इंडिया में सेलेक्ट करने को मजबूर होंगे, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी ये क्रिकेटर बल्लेबाजी करता है तो उसकी बैटिंग से विरोधी गेंदबाज भी थर-थर कांपते हैं. ऐसे में प्रभसिमरन सिंह भारतीय टी20 टीम में अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन में से किसी एक बल्लेबाज की ओपनिंग पोजीशन को खा सकते हैं.

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IPL से भारत को मिल गया हीरा

पंजाब किंग्स (PBKS) के धाकड़ ओपनर प्रभसिमरन सिंह की खूब चर्चा हो रही है. 25 साल के प्रभसिमरन सिंह पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए ओपनर का रोल निभाते हैं. IPL 2026 के ऑक्शन से पहले ही पंजाब किंग्स (PBKS) ने प्रभसिमरन सिंह को 4 करोड़ रुपये की कीमत में रिटेन किया था. प्रभसिमरन सिंह ने अभी तक IPL के 56 मैचों में 28.07 की औसत और 154.54 के स्ट्राइक रेट से 1516 रन बनाए हैं. भारत को भविष्य के लिए प्रभसिमरन सिंह के रूप में एक खतरनाक ओपनर मिल गया है.

कौन हैं प्रभसिमरन सिंह?

प्रभसिमरन सिंह पटियाला (पंजाब) के रहने वाले हैं. प्रभसिमरन सिंह पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. प्रभसिमरन सिंह ने अभी तक 29 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 36.34 की औसत से 1599 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 202 रन है. प्रभसिमरन सिंह ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 शतक और 4 अर्धशतक ठोके हैं. प्रभसिमरन सिंह ने 55 लिस्ट A मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6 शतक और 11 अर्धशतक के साथ 2140 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का लिस्ट A क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 167 रन है. प्रभसिमरन सिंह ने 120 टी20 मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 23 अर्धशतकों के साथ 3366 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह का टी20 क्रिकेट में बेस्ट स्कोर नाबाद 119 रन है. प्रभसिमरन सिंह बेहतरीन विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं.

प्रभसिमरन सिंह के पिता की दोनों किडनियां खराब

प्रभसिमरन सिंह ने अभी तक IPL 2026 के 5 मैचों में 70.33 की औसत और 172.95 के स्ट्राइक रेट से 211 रन बनाए हैं. प्रभसिमरन सिंह ने इस दौरान 2 अर्धशतक ठोके हैं. प्रभसिमरन सिंह का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 80 रन रहा है, जो उन्होंने कल मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैच में बनाया था. बहुत कम लोगों को पता है कि रनों की बरसात करने वाले प्रभसिमरन सिंह के पिता की इन दिनों मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है. प्रभसिमरन सिंह के पिता सरदार सुरजीत सिंह डायलिसिस पर हैं, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं.

डॉक्टर डायलिसिस के लिए घर आते हैं

प्रभसिमरन सिंह के ताऊ (पिता के बड़े भाई) सतविंदरपाल सिंह ने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था, 'प्रभसिमरन सिंह के पिता सरदार सुरजीत सिंह केवल तभी मुस्कुराते हैं, जब वह IPL में प्रभसिमरन को बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं. वह सप्ताह में तीन बार डायलिसिस से गुजरते हैं. एक बड़े भाई के रूप में मैं उनकी पीड़ा नहीं देख सकता. जब डॉक्टर डायलिसिस के लिए घर आते हैं तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता है. ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब मैंने प्रार्थना न की हो कि यह मेरे छोटे भाई के साथ न हो.'

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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