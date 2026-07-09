IND vs ZIM T20I: भारतीय टीम में शामिल होते ही भावुक हुए प्रभसिमरन सिंह, देश के लिए खेलने पर कही ये बड़ी बात

Prabhsimran Singh: 23 जुलाई से भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज होने जा रही है. पिछले दिनों इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया था. इस दौरे पर पंजाब के आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह का नाम भी शामिल था, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में खूब नाम कमाया है.
अब इस दाएं हाथ के तूफानी ओपनर का नीली जर्सी पहनने का सपना सच होने के बेहद करीब है. जब प्रभसिमरन को खुद के चयन की खबर मिली, तो वह कहां थे, वह फीलिंग कैसी थी, उन्होंने इस बारे में खुद खुलासा किया है.
प्रभसिमरन सिंह ने बताया कि जब उन्हें भारतीय टीम में चुने जाने की खुशखबरी मिली, तो वे पटियाला में अपने जिम में वर्कआउट कर रहे थे. उस पल को याद करते हुए युवा बल्लेबाज ने कहा, 'मैं उस वक्त जिम में था, जब मुझे सिलेक्शन का फोन आया. खबर सुनते ही मैंने तुरंत जिम छोड़ दिया, सीधे घर भागा और परिवार में सबको इसके बारे में बताया. यह बेहद खास अहसास था. भारत का प्रतिनिधित्व करना हमेशा से मेरा सबसे बड़ा सपना रहा है, और यह बिल्कुल अलग लेवल की फीलिंग थी.'
यह पहली बार नहीं है, जब प्रभसिमरन भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा बने हैं. वे साल 2022 में हांगझोऊ एशियन गेम्स (Asian Games) में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे. हालांकि, तब उन्हें प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका (डेब्यू) नहीं मिल सका था. उस अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'वह मेरा पहला एशियन गेम्स था और क्रिकेट भी वहां पहली बार शामिल हुआ था.
भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनना ही अपने आप में कमाल का था. भले ही मुझे मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उस माहौल को महसूस करना और दिग्गजों के साथ रहना बेहद खास था. उस अनुभव ने मुझे भारत के लिए डेब्यू करने के लिए और ज्यादा भूखा बना दिया है.'
जिम्बाब्वे का यह दौरा प्रभसिमरन के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी धाक जमाने का एक सुनहरा मौका है. वे टीम इंडिया के शीर्ष क्रम में अपनी आक्रामक शैली से प्रभाव छोड़ने को बेताब हैं. इसे लेकर उन्होंने बताया कि, 'मेरा सपना हमेशा से देश के लिए खेलना रहा है. अब जब भी मुझे मैदान पर उतरने का मौका मिलेगा, मैं उसका पूरा फायदा उठाना चाहता हूं और टीम इंडिया में खुद को स्थापित करना चाहता हूं. हर खिलाड़ी को कड़ी मेहनत करनी होती है, और अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो बाकी चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाती हैं.'
पहला टी20: 23 जुलाई 2026 (गुरुवार)
दूसरा टी20: 25 जुलाई 2026 (शनिवार)
तीसरा टी20: 26 जुलाई 2026 (रविवार)
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा.