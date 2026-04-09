धोनी को लेकर पंजाब किंग्स के प्लेयर का बड़ा बयान, इम्पैक्ट प्लेयर रुल पर जाहिर की अपनी सोच

आज इंडियन प्रीमीयर लीग में 15 वां मुकाबला कोलकाता नाईटराइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच है. इस मैच से ठीक पहले पंजाब किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने अपने मन की बात कही है.पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने आईपीएल के 'इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट' नियम का जोरदार समर्थन किया है और इसे युवा क्रिकेटरों के लिए एक गेम चेंजर करार दिया. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकेटकीपिंग में उनका आदर्श एमएस धोनी हैं.पिछले कुछ सीज़नों में पंजाब किंग्स के शीर्ष क्रम के सबसे धमाकेदार बल्लेबाजों में से एक बने 25 वर्षीय प्रभसिमरन ने बताया कि इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट नियम ने उन्हें ऐसे मौके दिए हैं, जो उनके करियर की शुरुआत में पाना आसान नहीं होता.

'सब्स्टीट्यूट बेहतरीन मौका'

“एक युवा खिलाड़ी होने के नाते मैं इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूशन नियम को नए खिलाड़ियों के लिए शानदार मौका मानता हूं, और मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं. कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते, क्योंकि जब किसी नए खिलाड़ी चाहे वह बल्लेबाज हो या गेंदबाज को मौका मिलता है, तो टीम को थोड़ा ज्यादा जोखिम लेना पड़ता है,” प्रभसिमरन ने मीडिया से बातचीत में कहा.

पंबाज किंग्स का लंबे समय से हिस्सा

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन युवा खिलाड़ियों के लिए यह बहुत कीमती है. जब मैं पीबीकेएस टीम में आया था, तब मैंने यहां आठ साल बिताए, लेकिन उन आठ सालों में से करीब चार साल मुझे ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला. मैं ज्यादातर समय बेंच पर बैठकर अपने मौके का इंतजार करता रहा. अब इम्पैक्ट सब नियम आने के बाद मुझे लगता है कि युवाओं को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मौके मिल रहे हैं.”

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एमएस धोनी को माना गुरु

पिछले आईपीएल सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले इस युवा बल्लेबाज ने यह भी कहा कि भले ही कई एक्सपर्ट इस नियम की आलोचना करते हैं और मानते हैं कि इससे बल्लेबाजों को ज्यादा फायदा होता है और ऑलराउंडर्स की भूमिका कम हो जाती है, लेकिन उनके हिसाब से यह नियम कम अनुभव वाले खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का अच्छा प्लेटफॉर्म देता है.भारत के पास केएल राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और ईशान किशन जैसे कई बेहतरीन विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. ऐसे में प्रभसिमरन ने साफ कहा कि वह अपनी बल्लेबाजी के अंदाज को बदलना नहीं चाहते, लेकिन विकेटकीपिंग में वह एमएस धोनी से सीख लेते हैं और उसी पर काम करते हैं.उन्होंने कहा, “मैं किसी की कॉपी करने की कोशिश नहीं करता. ये सभी खिलाड़ी मेरे सीनियर हैं और हर किसी का अपना स्टाइल है, मेरा भी अलग है. लेकिन अब जब मैं विकेटकीपिंग कर रहा हूं, तो मैंने माही भाई को ध्यान से देखा है. उनके हाथ बेहद तेज हैं.”

'माही भाई जैसा'

प्रभसिमरन ने आगे कहा, “बल्लेबाजी में मैं किसी जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, लेकिन विकेटकीपिंग में मैं जानबूझकर माही भाई जैसा बनने की कोशिश करता हूं.”

पंजाब किंग्स के लिए तेज शुरुआत देने वाले भरोसेमंद ओपनर के तौर पर पहचान बना चुके प्रभसिमरन ने टी20 क्रिकेट में आए बदलावों पर भी अपनी बात रखी, खासकर पावरप्ले को लेकर.उन्होंने कहा, “अब क्रिकेट काफी तेज हो गया है. पहले 170-180 रन का स्कोर बचाया जा सकता था और आज भी कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन आंकड़े देखें तो 200 से ऊपर के स्कोर अब आम हो गए हैं. इतने रन बनाने के लिए पावरप्ले में आक्रामक खेल जरूरी है.”

अभिषेक से लेते हैं सीख

उन्होंने आगे बताया, “टीम के कोच और कप्तान से साफ निर्देश मिलना बहुत जरूरी होता है, ताकि यह तय हो सके कि हमें खुलकर खेलना है या नहीं. जब सोच साफ होती है, तो 250 रन बनाना भी नामुमकिन नहीं लगता. टी20 में 200 रन बनाने या उसका पीछा करने के लिए आपको थोड़ा जोखिम उठाना ही पड़ता है.”प्रभसिमरन, जो भारत के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की तरह युवराज सिंह से भी सीख लेते हैं, मानते हैं कि साफ सोच और आक्रामक रवैया ही आज के टी20 क्रिकेट की असली जरूरत है.

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