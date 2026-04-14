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Hindi Newsक्रिकेट4 विकेट और लाखों फॉलोअर्स...रातों रात सुपरस्टार बन गया ये अनजान क्रिकेटर, इंस्टाग्राम पर मचाया तहलका

4 विकेट और लाखों फॉलोअर्स...रातों रात सुपरस्टार बन गया ये अनजान क्रिकेटर, इंस्टाग्राम पर मचाया तहलका

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से रौंदकर सीजन में दूसरी जीत हासिल की. इस मुकाबले में प्रफुल्ल हिंगे रातों-रात स्टार बन गए और उसकी वजह उनकी धारदार गेंदबाजी है. मैच खत्म होते ही उनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़े हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 14, 2026, 12:47 PM IST
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सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने RR को 57 रनों से रौंदकर उनके विजय रथ को रोकने का काम किया.  रोमांचक मुकाबले में SRH के 2 तेज गेंदबाजों ने तबाही मचाकर रख दी. दोनों की धारादार गेंदबाजी के सामने टूर्नामेंट में तबाही मचाने वाली पिंक ऑर्मी ने घुटने टेक दिया और उन्हें सीजन की पहली हार झेलनी पड़ी. इस जीत के साथ ईशान किशन की टीम ने दूसरी जीत हासिल की. इस मैच में सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी प्रफुल्ल हिंगे ने.  हिंगे ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही खूंखार गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम के होश उड़ा कर रख दिए. अपनी टीम की ओर से पहले ओवर फेंकते हुए प्रफुल्ल ने तबाही मचा कर रख दी. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पहली ही गेंद पर चलता किया. उसके बाद पहले ही ओवर में उन्होंने 3 विकेट झटककर राजस्थान को बैकफुट पर धकेल दिया. मैच खत्म होते ही प्रफुल्ल के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की लाइन लग गई. 

रातों रात बने स्टार

आईपीएल में कदम रखने से पहले प्रफुल हिंगे घरेलू क्रिकेट में एक उभरते हुए तेज गेंदबाज के तौर पर पहचान बना रहे थे. लेकिन एक ही रात में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि न सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए रिकॉर्ड कायम किए, बल्कि सोशल मीडिया पर भी छा गए.कुछ ही घंटों के अंदर इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स 4,000 से बढ़कर लगभग 1.85 लाख तक पहुंच गए. मैदान के बाहर मिली यह लोकप्रियता, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में उनके शानदार प्रदर्शन की ही तरह तेज थी.अपने पहले ही ओवर में तीन विकेट झटकने के बाद हिंगे ने पूरे मैच में चार विकेट लेकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और देखते ही देखते हर क्रिकेट फैन उनकी चर्चा करने लगा.

1 ओवर में ही पलट दिया मैच

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि सब कुछ पल भर में बदल गया. सिर्फ एक ओवर में ही हिंज ने मैच का रुख मोड़ दिया, राजस्थान रॉयल्स की जीत की उम्मीदों को झटका दिया और खुद उस मुकाबले के स्टार बनकर उभरे.30 लाख रुपये में बैकअप खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किए गए इस गेंदबाज के लिए यह सिर्फ पहला मैच नहीं था, बल्कि जोरदार अंदाज में की गई शुरुआत थी.

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प्रफुल हिंगे का IPL डेब्यू कैसा रहा?

यह कोई साधारण डेब्यू नहीं था, बल्कि पूरी तरह से धमाकेदार रहा. हिंगे ने अपनी दूसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन भेज दिया. इसके बाद उन्होंने उसी ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुरेल और लहुंद्रे प्रिटोरियस को भी बिना खाता खोले आउट कर दिया. आरआर की टीम संभल पाती, उससे पहले ही बड़ा झटका खा चुकी थी. अपने पहले ही आईपीएल ओवर में तीन विकेट लेना, वो भी डेब्यू मैच में यह बहुत कम देखने को मिलता है और सच में बेहद खास प्रदर्शन था. बाद में उन्होंने राजस्थान के कप्तान रियान पराग को भी आउट किया और कुल 34 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. एक वक्त ऐसा था जब राजस्थान का स्कोर सिर्फ 9 रन पर 5 विकेट हो गया था, और वहीं से मैच लगभग एकतरफा हो गया. जिस मुकाबले में बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही थी, उसी में हिंज की घातक गेंदबाजी ने पूरा खेल पलट कर रख दिया.

ये भी पढ़ें : SRH vs RR:  प्रफुल-शाकिब के तूफान में उड़ी RR, सनराइजर्स हैदराबाद ने रोका राजस्थान रॉयल्स का विजय रथ

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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