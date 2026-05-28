वैभव के सामने सेलिब्रेशन पड़ा भारी... ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़े प्रफुल्ल हिंगे, फैंस ने लगाई क्लास

15 साल के सनसनी वैभव सूर्यवंशी का शोर पूरे भारत में है. उन्होंने क्रिस गेल के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया था. वह 29 गेंद में सबसे तेज शतक बनाने से महज एक कदम दूर थे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर मात खा गए. वैभव के विकेट के बाद तेज गेंदबाज ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़ गया है.
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15 साल के सनसनी वैभव सूर्यवंशी का शोर पूरे भारत में है. उन्होंने क्रिस गेल के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया था. वह 29 गेंद में सबसे तेज शतक बनाने से महज एक कदम दूर थे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर मात खा गए. वैभव के विकेट के बाद तेज गेंदबाज ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़ गया है. हिंगे ने वैभव के विकेट को कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे वह वैभव को चिढ़ा रहे हों. उनका ये सेलिब्रेशन फैंस को चुभ गया और सोशल मीडिया पर हिंगी की क्लास लगनी शुरू हो चुकी है.
वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेली. उन्होंने अपनी 97 रन की पारी में 12 छक्के और 5 चौके जमाए. राजस्थान की टीम ने 43 रन से एकतरफा जीत दर्ज की और क्वालीफायर-2 में एंट्री मारी. अब टीम की टक्कर क्वालीफायर-2 में गुजरात से होगी. वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. वह 60 से ज्यादा छक्के जमाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुके हैं.
प्रफुल्ल हिंगे ने वैभव का विकेट लेने के बाद हाथ फैलाए और वैभव से आंख से आंख मिली. उनके जश्न से कुछ प्रशंसक नाराज हो गए. कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना था कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और उन्होंने इसे 'हद से ज्यादा' बताया, साथ ही यह भी कहा कि सूर्यवंशी ने अपनी इस तूफानी पारी के दौरान सभी गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा था.
(@uf2151593) May 27, 2026
(@ICM_News45) May 28, 2026
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वैभव सूर्यवंशी भले ही क्रिस गेल का रिकॉर्ड ध्वस्त नहीं कर पाए. लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "वैभव सूर्यवंशी के बैट स्विंग शानदार रहा है. इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि वह कितनी खूबसूरती से अपना अगला पैर हटाकर उन गेंदों के लिए जगह बनाते हैं जो उनके पैरों की तरफ आती हैं. इसी आजादी की वजह से वह उस तरह से खेल पाते हैं जैसा वह खेलते हैं."
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