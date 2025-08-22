टीम इंडिया का सेलेक्टर बनेगा 703 विकेट लेने वाला दिग्गज, रवींद्र जडेजा ने खत्म कर दिया था करियर!

Indian Cricket Team: पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा भारतीय पुरुष टीम की चयन समिति का हिस्सा बन सकते हैं. ओझा दक्षिण क्षेत्र से श्रीधरन शरथ की जगह ले सकते हैं. यह खबर तब आई है जब एक दिन पहले ही चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया गया था. इसके बाद शुक्रवार को बीसीसीआई (BCCI) ने अपनी पुरुष चयन समिति में दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

ऐसा रहा इंटरनेशनल करियर

प्रज्ञान ओझा ने 2009 से 2013 के बीच भारत के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 टी20 मैच खेले हैं. स्पिन के अनुकूल पिचों पर वह काफी प्रभावी थे और उन्होंने टेस्ट में सात बार पारी में पांच विकेट लेने सहित कुल 113 विकेट लिए. वनडे में उनके नाम 21 और टी20 में 10 विकेट हैं. रवींद्र जडेजा के बढ़ते प्रभाव के कारण उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं हो सका. जडेजा बाएं हाथ के स्पिनर होने के साथ-साथ एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं. उन्हें ओझा के ऊपर तरजीह दी गई थी.

ओझा ने झटके 703 विकेट

आईपीएल में ओझा ने डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान 92 मैचों में 7.36 की इकॉनमी से 89 विकेट चटकाए. उन्होंने अपने करियर में फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और सभी टी20 मैचों को मिलाकर 703 विकेट लिए. उनके पास काफी अनुभव है और बीसीसीआई को इसका लाभ मिल सकता है.

बीसीसीआई ने जारी किए आवेदन के नियम

बोर्ड ने दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए हैं. योग्य होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 7 टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच, या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले होने चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार को खेल से कम से कम 5 साल पहले संन्यास ले लेना चाहिए और वह बीसीसीआई की किसी भी क्रिकेट समिति का कुल 5 साल तक सदस्य नहीं रहा हो. वर्तमान में चयन समिति की अध्यक्षता पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर कर रहे हैं. उनके अलावा इसमें शिव सुंदर दास (सेंट्रल जोन), सुब्रतो बनर्जी (ईस्ट जोन), अजय रात्रा (नॉर्थ जोन) और शरथ (साउथ जोन) शामिल हैं.