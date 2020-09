सचिन और विराट समेत खेल जगत के इन दिग्गजों ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया

नई दिल्ली: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली समेत खेल से जुड़े दिग्गजों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर सोमवार को शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र ने एक महान नेता को खो दिया, जिनसे सभी प्यार करते थे. देश के 13वें राष्ट्रपति रहे मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को एक अर्मी अस्पताल में निधन हो गया. वो 84 साल के थे. उनके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है.

With a Heavy Heart , this is to inform you that my father Shri #PranabMukherjee has just passed away inspite of the best efforts of Doctors of RR Hospital & prayers ,duas & prarthanas from people throughout India !

I thank all of You — Abhijit Mukherjee (@ABHIJIT_LS) August 31, 2020

'प्रणब दा' साल 2012 से 2017 तक देश के सर्वोच्च पद पर काबिज रहे थे. इससे पहले वह 7 बार सांसद और कई बार केन्द्रीय मंत्री भी रहे थे. पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी को दिल्ली छावनी स्थित अस्पताल में 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था और उसी दिन उनके मस्तिष्क में जमे खून के थक्के को हटाने के लिए उनकी सर्जरी की गई थी. वो कोविड-19 से भी संक्रमित पाए गए थे. डॉक्टर्स ने बताया कि सोमवार शाम साढ़े चार बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया.

पूर्व राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्र-जनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक-संवेदना व्यक्त करता हूँ। — President of India (@rashtrapatibhvn) August 31, 2020

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. उन्होंने कई दशकों तक भारत की सेवा की. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदना. उनकी आत्मा को शांति मिले.’

Deeply saddened to hear about the demise of former President Shri Pranab Mukherjee. He served India passionately for several decades. My condolences to his family & loved ones. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/c7tXTSFwYw — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 31, 2020

विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा, ‘राष्ट्र ने एक शानदार नेता खो दिया. श्री प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है.’

The nation has lost a brilliant leader. Saddened to hear about the passing of Shri Pranab Mukherjee. My sincere condolences to his family. — Virat Kohli (@imVkohli) August 31, 2020

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि श्री मुखर्जी भारतीय राजनीति के ऐसे दिग्गज थे, जिन से सभी प्यार करते थे. गंभीर ने कहा, ‘पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. वो उस श्रेणी के नेता थे जिनका सब सम्मान और प्यार करते थे. ईश्वर उनके परिवार और चाहने वालों को शक्ति दे. राष्ट्र उनके महान योगदान को हमेशा याद रखेगा.’

Deeply saddened to hear about the demise of former President Shri Pranab Mukherjee. He belonged to the league of leaders respected & loved across the spectrum. May god give strength to his family & loves ones. The nation will remember his immense contributions forever! pic.twitter.com/aqsilNOOgb — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 31, 2020

बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने भी मुखर्जी के निधन पर शोक जताया. सीएबी ने अपने संदेश में कहा, ‘शानदार प्रशासक और खुद में राजनीति की एक संस्था के अलावा श्री मुखर्जी को खेलों से भी लगाव था. जब वह रक्षा मंत्री थे तब सीएबी को उनका समर्थन और संरक्षण मिला था. उनके निधन से सीएबी में सभी आहत है.’

"Bharat Ratna & Former President of India, Sri #PranabMukherjee's demise has left everyone at #CAB sad & heartbroken. On behalf of CAB, I express my heartfelt condolence to his near and dear ones at his demise & pray to God for peace of his soul." #AvishekDalmiya, President, CAB. pic.twitter.com/Smt8AldNuK — CABCricket (@CabCricket) August 31, 2020

NOTICE The Office of The Cricket Association of Bengal would remain closed on 1st September 2020 (Tuesday) as a mark of respect to Former President of India, Late Pranab Mukherjee. The Association Flag would be flown at half-mast.#AvishekDalmiya

President, CAB#CAB — CABCricket (@CabCricket) August 31, 2020

भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले और टेस्ट टीम के उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट किया. कुंबले ने ट्वीट किया, ‘श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले.’

Heartfelt condolences on the passing of Shri. Pranab Mukherjee. May his soul rest in peace. — Anil Kumble (@anilkumble1074) August 31, 2020

रहाणे ने ट्विटर पर लिखा, ‘पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुःख हुआ. उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले.’

Deeply saddened to learn about the passing away of Former President Shri Pranab Mukherjee. My heartfelt condolences to his family. May his soul rest in peace — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) August 31, 2020

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और मौजूदा टेस्ट टीम के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने भी मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी. सहवाग ने ट्वीट किया, ‘श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना. ओम शांति.’

My heartfelt condolences on the passing away of Shri #PranabMukherjee . Om Shanti pic.twitter.com/Q2noCKVFnq — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 31, 2020

इशांत शर्मा ने लिखा, ‘हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन से गहरा दुख हुआ. वह एक महान नेता थे और उन्होंने देश की कई तरह से सेवा की. उनके दोस्तों और परिवार के प्रति मेरी संवेदना है.’

Deeply saddened by the demise of our former President, Shri #PranabMukherjee! He was a great leader and served our country in many ways! Condolences to friends and family! Rest in Peace! pic.twitter.com/ZtMvVRZkvc — Ishant Sharma (@ImIshant) August 31, 2020

इन क्रिकेटरों के अलावा ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, पहलवान सुशील कुमार, पहलवान गीता फोगाट ने भी मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया. साइना ने लिखा, ‘पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ.’

Extremely saddened to hear about the demise of Former President & Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee #PranabMukherjee — Saina Nehwal (@NSaina) August 31, 2020

सुशील ने कहा, ‘भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन से दुख हुआ. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना. भारत ने आज एक महान नेता को खो दिया.’

Deeply saddened at the demise of Former President of India, Bharat Ratna Shri. Pranab Mukherjee

My deepest condolences to his family . India has lost a great leader today #PranabMukherjee pic.twitter.com/ZQe6Tyacmt — Sushil Kumar (@WrestlerSushil) August 31, 2020

गीता ने लिखा, ‘हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन से गहरा दुख हुआ. दोस्तों और एक परिवार के प्रति गहरी संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले.’

Deeply saddened by the demise of our Former President Shri Pranab Mukherjee.

Heartfelt deepest condolences to the friends & a family.

May his soul rest in peace #PranabMukherjee — geeta phogat (@geeta_phogat) August 31, 2020

(इनपुट-भाषा)