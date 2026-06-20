Prasidh Krishna 5 Wicket Haul: भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में कमाल कर दिया. उन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से ऐसा कोहराम मचाया कि अनोखा रिकॉर्ड बन गया. चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 विकेट (5/23) चटकाकर एक ऐसा अनोखा और दुर्लभ रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं कर सका था. उनकी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर भारत ने अफगानिस्तान को 44.2 ओवरों में महज 218 रनों पर ही ढेर कर दिया.
चेपॉक का मैदान हमेशा से स्पिनरों का मददगार माना जाता है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी अतिरिक्त उछाल और स्विंग से यहां नया इतिहास लिख दिया. प्रसिद्ध कृष्णा वनडे क्रिकेट इतिहास में चेपॉक के मैदान पर 5 विकेट हॉल (5 Wicket Haul) लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले कोई भी भारतीय (चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज) इस मैदान पर वनडे में 5 विकेट नहीं ले सका था. सिर्फ इतना ही नहीं, कृष्णा के नाम अब चेपॉक के मैदान पर वनडे क्रिकेट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी विश्लेषण (Best Bowling Figures) दर्ज हो गया है. उन्होंने 8.2 ओवर में 5 विकेट लेकर सिर्फ 23 रन दिए.
इस मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक और बेहद दुर्लभ और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने अफगानिस्तान के टॉप-5 बल्लेबाजों में से सभी (1 से लेकर 5 नंबर तक के बल्लेबाज) को अकेले पवेलियन का रास्ता दिखाया. वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा जादुई कारनामा करने वाले महज तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं. उनसे पहले ये कमाल मनोज प्रभाकर और मोहम्मद शमी कर चुके थे.
अगर मैच की बात करें, तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत को प्रसिद्ध कृष्णा ने किसी बुरे सपने में बदल दिया. प्रसिद्ध ने अपने पहले ही ओवर में खतरनाक रहमानुल्लाह गुरबाज (5) को आउट किया. इसके बाद रहमत शाह, इब्राहिम जादरान और दरविश रसूली को चलता किया, जिससे अफगानिस्तान का स्कोर 10 ओवर से पहले ही 36 रन पर 4 विकेट हो गया. आखिर में कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी को आउट कर अपना 'पंजा' पूरा किया.
इस दमदार प्रदर्शन के दम पर प्रसिद्ध कृष्णा ने यह साबित कर दिया है कि वह साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार बनने की रेस में सबसे आगे हैं. वनडे फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड बेहद कमाल का है. वह अब तक 25 मैचों में 45 विकेट ले चुके हैं. उन्होंने 5.91 की इकॉनमी और 25.78 के औसत से गेंदबाजी की है. 23 रन पर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.