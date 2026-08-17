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19 साल से था इस स्कोरकार्ड का इंतजार, प्रसिद्ध कृष्णा ने कर दिया मजा खराब, 10 बल्लेबाजों की मेहनत पर फिरा पानी!

India vs Sri Lanka Test Scorecard: श्रीलंका के खिलाफ गॉल में जारी टेस्ट की पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा अगर 8 रन और बना लेते तो चमत्कार हो जाता. 19 सालों से भारत इस स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहा है. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 17, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:15 PM IST
19 साल से था इस स्कोरकार्ड का इंतजार, प्रसिद्ध कृष्णा ने कर दिया मजा खराब, 10 बल्लेबाजों की मेहनत पर फिरा पानी!
Image Credit: प्रसिद्ध कृष्णा के कारण हुआ मजा खराब (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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