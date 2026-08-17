19 साल से था इस स्कोरकार्ड का इंतजार, प्रसिद्ध कृष्णा ने कर दिया मजा खराब, 10 बल्लेबाजों की मेहनत पर फिरा पानी!

India vs Sri Lanka Test Scorecard: श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी टेस्ट के तीसरे दिन अगर प्रसिद्ध कृष्णा 9 रन बना देते तो 19 सालों का इंतजार खत्म हो जाता. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. तीसरे दिन के पहले ओवर में ही कृष्णा आउट होकर पवेलियन लौट गए. उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाए. अब आप ये सोच रहे होंगे कि 11वें के बल्लेबाज से रनों की उम्मीद क्यों? जबकि, इस टेस्ट की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. दरअसल, इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है.
दिलचस्प वजह जानने से पहले ये जान लें कि गॉल टेस्ट की पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतक जड़कर टीम को एक मजबूत टोटल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. कर्नाटक के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 167 रनों की बेहतरीन पारी खेली. उपकप्तान केएल राहुल ने भी 82 रनों का योगदान दिया.
आइए अब बताते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जारी टेस्ट की पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा 8 रन और बना लेते तो क्या हो जाता. दरअसल, टीम इंडिया के बाकी 10 बल्लेबाजों ने इस पारी में डबल डिजिट का स्कोर किया (यानी 9 रन से ऊपर). 11वें नंबर पर बैटिंग करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने डबल डिजिट क्रॉस नहीं किया और सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. अगर वो 8 रन और बना लेते तो भारत 19 सालों के लंबे इंतजार के बाद उस मैजिकल स्कोरकार्ड को देख पाता, जहां पहले नंबर से लेकर 11वें नंबर तक के बल्लेबाज ने डबल डिजिट के स्कोर को पार किया हो.
बता दें कि भारतीय टीम ने आखिरी बार 2007 में ऐसा अनोखा काम किया था. 'द ओवल' में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए उस टेस्ट की पहली पारी में सभी 11 भारतीय बल्लेबाजों ने दोहरे अंकों में रन बनाए थे. 19 सालों के लंबे इंतजार के बाद गॉल में भी ये करिश्मा हो सकता था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने मजा खराब कर दिया.
यशस्वी जायसवाल- 32 रन
केएल राहुल- 82 रन
देवदत्त पडिक्कल- 167 रन
शुभमन गिल- 16 रन
ऋषभ पंत- 39 रन
ध्रुव जुरेल- 51 रन
रवींद्र जडेजा- 13 रन
मानव सुथार- 24 रन
मोहम्मद सिराज- 11 रन
कुलदीप यादव- 13 रन (नाबाद)
प्रसिद्ध कृष्णा- 2 रन
श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट की पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की शानदार पारी खेलकर महफिल लूट ली. उन्होंने 230 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और 1 छक्के लगाए. पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़कर नंबर-3 पर अपनी जगह पक्की कर ली है. साई सुदर्शन के चोटिल होने की वजह से उन्हें इस पोजिशन पर बैटिंग करने का मौका मिला था.