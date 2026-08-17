19 साल से था इस स्कोरकार्ड का इंतजार, प्रसिद्ध कृष्णा ने कर दिया मजा खराब, 10 बल्लेबाजों की मेहनत पर फिरा पानी!

आइए अब बताते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जारी टेस्ट की पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा 8 रन और बना लेते तो क्या हो जाता. दरअसल, टीम इंडिया के बाकी 10 बल्लेबाजों ने इस पारी में डबल डिजिट का स्कोर किया (यानी 9 रन से ऊपर). 11वें नंबर पर बैटिंग करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने डबल डिजिट क्रॉस नहीं किया और सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. अगर वो 8 रन और बना लेते तो भारत 19 सालों के लंबे इंतजार के बाद उस मैजिकल स्कोरकार्ड को देख पाता, जहां पहले नंबर से लेकर 11वें नंबर तक के बल्लेबाज ने डबल डिजिट के स्कोर को पार किया हो.