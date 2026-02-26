रणजी ट्रॉफी के फाइनल में प्रसिद्ध कृष्णा का कातिलाना स्पेल...5 विकेट लेकर मचाई खलबली...देखें VIDEO

Prasidh Krishna five wicket haul: इन दिनों एक तरफ जहां टी20 विश्व कप 2026 की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल खेला जा रहा है. इस खिताबी मुकाबले में कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर की टीमें आमने-सामने हैं. पहली पारी में जम्मू-कश्मीर की टीम ने 584 रन बना दिए हैं. जेके के बल्लेबाजों ने कर्नाटक के गेंदबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन एक बॉलर ऐसा रहा, जिसने रन तो खाए, लेकिन वह 5 विकेट लेने में सफल रहा.

ये वही खिलाड़ी है, जो टी20 विश्व कप 2026 से पहले तक टीम इंडिया का अहम हिस्सा था, लेकिन उसे वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी. अब उसने अपनी स्टेट टीम कर्नाटक के लिए गेंद से कमाल किया है.

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में अपनी टीम कर्नाटक के लिए पहली पारी में पंजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैं, जिन्होंने कातिलाना गेंदबाजी का नजारा पेश किया है. केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस फाइनल में उन्होंने पहली पारी में कुल 5 बल्लेबाजों का शिकार किया. पूरी इनिंग में कृष्णा ने कुल 34.1 ओवर फेंके, जिनमें 2.90 की इकॉनमी से 98 रन दिए. उन्होंने 7 ओवर मेडन भी निकाले.

प्रसिद्ध कृष्णा इन बैटर्स का शिकार किया

प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे पहले ओपनर कमरान इकबाल का शिकार किया. वह 36 बॉल पर 1 चौके की मदद से सिर्फ 6 रन बना सके. फिर उनके साथी यावर हसन को आउट किया, जिन्होंने 150 बॉल पर 33 चौकों की मदद से 88 रन बनाए. इसके बाद 61 रन बनाने वाले अब्दुल समद का विकेट भी गिराया. आखिरी में आबिद मुश्ताक और आकिब नवी डार को भी अपना शिकार बनाया. कर्नाटक के लिए कृष्णा के अलावा बाकी कोई भी बॉलर इंपैक्ट नहीं छोड़ सका.

67 साल में पहली बार फाइनल खेल रही जम्मू-कश्मीर टीम

67 सालों के इतिहास में ये पहला मौका है जब जम्मू-कश्मीर फाइनल में पहुंची है. उसने पहली ही पारी में बोर्ड पर 584 रन लगा दिए हैं. ये अपने आप में कमाल की बात है. इस पूरे सीजन जेके की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. अब जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ी जल्द से जल्द कर्नाटक को पहली पारी में ऑलआउट करने पर फोकस करेंगे, ताकि दूसरी इनिंग में एक बड़ा टारगेट सेट करके जीत की ओर कदम बढ़ा सकें. हालांकि कर्नाटक के पास इनफॉर्म केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल और करुण नायर के अलावा 22 साल के युवा बैटर स्मरण रविचंद्रन भी हैं, जो तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं.

