साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ हुई नाइंसाफी, एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्टर्स ने भाव तक नहीं दिया
साई सुदर्शन और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ हुई नाइंसाफी, एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्टर्स ने भाव तक नहीं दिया

प्रसिद्ध कृष्णा की तो उन्होंने आईपीएल के 18वें सीजन मे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, लेकिन वे टीम में जगह बनाने में नाकामयाब रहे. वहीं, आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साई सुदर्शन के भी निराशा हाथ लगी.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:30 PM IST
Prasidh krishna Sai sudarshan
Prasidh krishna Sai sudarshan

9 सितंबर से शुरु होने वाले एशिया कप के स्क्वाड की घोषणा 19 अगस्त को की गई. कई नए खिलाड़ी को एशिया कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में मौका मिला तो कई को मायूसी हाथ लगी. उन ही खिलाड़ियों में से प्रसिद्ध कृष्णा और साई सुदर्शन का भी नाम है.  बात करें, अगर प्रसिद्ध कृष्णा की तो उन्होंने आईपीएल के 18वें सीजन मे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, लेकिन वे टीम में जगह बनाने में नाकामयाब रहे. वहीं, आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साई सुदर्शन के भी निराशा हाथ लगी, जिसपर लोग हेड कोच गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर जमकर निशाना साध रहे हैं. 

कृष्णा को नहीं मिली स्क्वाड में एंट्री

साल 2025 में आईपीएल के 18वें सीजन में प्रसिद्ध कृष्णा ने धारदार गेंदबाजी करते हुए टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट झटके थे. कृष्णा ने इस सीजन 15 मैचों में 25 विकेट झटके थे. इस दौरान 4/41 रन उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा.  इसका सिलसिला यहीं नहीं रूका. कृष्णा को इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए महज 3 मैचों में 14 विकेट लिए थे. खासकर 'द ओवल' में जिस तरीके से कृष्णा ने गेंदबाजी की और दोनों पारियों को मिलाकर 8 विकेट झटके, उसके बाद उनके एशिया कप में टीम में शामिल किए जाने की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई.

साई सुदर्शन को जगह नहीं

आईपीएल 2025 में शाई सुदर्शन ताबड़ोड़ बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. सुदर्शन ने टूर्नामेंट के दौरान खेले 15 मैचों की 15 पारियों में 54.67 की शानदार औसत से 759 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 6 अर्धशतक जड़े. टूर्नामेंट के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 156.37 का रहा. IPL 2025 में उनका उच्चतम स्कोर 108 रनों का रहा था.  ऐसे में सुदर्शन एशिया कप के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते थे, लेकिन सेलेक्टर्स  ने उन्हें भाव तक नहीं दिया. 

हर्षित राणा को खास ट्रीटमेंट

आईपीएल में शानदार गेंदबाजी के बावजूद भी प्रसिद्ध कृष्णा को नजरअंदाज किया. वहीं मात्र एक टी20 खेलने वाले हर्षित राणा पर लगातार  भरोसा जताया जा रहा, जिसके लिए हेड कोच गौतम गंभीर की जमकर आलोचना की जा रही है. प्रसिद्ध इस सीजन पर्पल कैप विनर थे. हर्षित राणा ने टूर्नामेंट में खेले13 मैचों में 15 विकेट लिए थे. वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने धारदार गेंदबाजी करते हुए में 25 विकेट झटके थे. हर्षित के करियर की शुरुआत में ही कोच गौतम गंभीर ने उनका खुल्ले तौर पर उनका समर्थन किया था, जो कि ये दर्शाता है की प्रसिद्ध कृष्णा के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद भी कहीं ना कहीं हर्षित राणा पर ज्यादा भरोसा जताया जा गया. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

