India vs Afghanistan 3rd ODI: चेन्नई वनडे में टीम इंडिया के बाएं हाथ के घातक तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मेहमान टीम अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी. प्रसिद्ध कृष्णा अफगानिस्तान की टीम पर आग बनकर बरसे और 4 विकेट लेकर तहलका मचा दिया. प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसी भयानक तबाही मचाई कि अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक ढेर होते चले गए. प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई वनडे में कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 5 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट झटके.
ODI क्रिकेट में ये चौथा मौका है, जब प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट हॉल लिया है. प्रसिद्ध कृष्णा भारत के लिए अभी तक 25 ODI मैचों की 25 पारियों में 44 विकेट हासिल कर चुके हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने इस दौरान 4 बार पारी में 4 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान की पारी के दौरान रहमानुल्लाह गुरबाज (5 रन), रहमत शाह (5 रन), इब्राहिम जदरान (11 रन) और दरविश रसूली (1 रन) को पवेलियन का रास्ता दिखाया. इस दौरान रोहित शर्मा ने भी कैच की हैट्रिक लगाई है. चेन्नई वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा ने खतरनाक गेंदबाजी की. प्रसिद्ध कृष्णा को देखकर ऐसा लग रहा था, मानों वह हर गेंद पर विकेट ले सकते हैं.
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये धाकड़ बॉलर 77 विकेट हासिल कर चुका है. प्रसिद्ध कृष्णा अपनी कातिलाना गेंदबाजी से किसी भी मैच को पलटने में माहिर हैं.
प्रसिद्ध कृष्णा भारत की धरती पर और भी खतरनाक हो जाते हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत की धरती पर टीम इंडिया के लिए अभी तक कुल 15 ODI मैचों की 15 पारियों में 32 विकेट हासिल किए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा ने इस दौरान 4 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं. भारत में प्रसिद्ध कृष्णा का बेस्ट बॉलिंग फिगर 6 रन देकर 4 विकेट हासिल करना रहा है.