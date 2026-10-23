प्रतिका का शतक और शेफाली ने भी किया तहस-नहस, मंधाना की टीम का धमाका, जिम्बाब्वे को 9 विकेट से रौंदा

शार्न मेयर्स 8 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर पवेलियन लौटीं. न्याशा ग्वांज़ुरा 28 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि चिएड्जा धुरु 10 रन बनाकर क्रांति गौड़ की बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड हुईं. जिम्बाब्वे की चार बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सकीं. गेंदबाजी में भारत की ओर से श्री चरणी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. वहीं, क्रांति गौड़ ने 42 रन देकर 3 विकेट चटकाए. दीप्ति शर्मा ने 9.5 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट निकाले.