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प्रतिका का शतक और शेफाली ने भी किया तहस-नहस, मंधाना की टीम का धमाका, जिम्बाब्वे को 9 विकेट से रौंदा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को पहले वनडे मुकाबले में 9 विकेट से रौंदा. ओपनर प्रतिका रावल ने शतक और शेफाली वर्मा ने 64 रनों की तूफानी पारी खेली. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 70 गेंदों पर 106 रनों की अटूट साझेदारी हुई.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 23, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 10:19 PM IST
प्रतिका का शतक और शेफाली ने भी किया तहस-नहस, मंधाना की टीम का धमाका, जिम्बाब्वे को 9 विकेट से रौंदा
Image Credit: प्रतिका के शतक और शेफाली की तूफानी पारी से जीती भारतीय महिला टीम

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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