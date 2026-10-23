प्रतिका का शतक और शेफाली ने भी किया तहस-नहस, मंधाना की टीम का धमाका, जिम्बाब्वे को 9 विकेट से रौंदा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को पहले वनडे मुकाबले में 9 विकेट से रौंदा. बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जिम्बाब्वे से मिले 198 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने सिर्फ एक विकेट खोकर 27.1 ओवर में हासिल किया.
लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही. पहले विकेट के लिए कप्तान स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने मिलकर 15.3 ओवर में 94 रन जोड़े. मंधाना 34 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रन बनाकर आउट हुईं. हालांकि, प्रतिका ने एक छोर को संभाले रखा और उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया.
शेफाली ने 33 गेंदों का सामना करते हुए 64 रनों की नाबाद पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान शेफाली ने 5 चौके और 4 छक्के लगाए। वहीं, प्रतिका ने 96 गेंदों में 100 रनों की नाबाद पारी खेली. प्रतिका ने अपनी इस इनिंग में 15 चौके लगाए. शेफाली और प्रतिका ने दूसरे विकेट के लिए मिलकर 70 गेंदों में 106 रनों की अटूट साझेदारी निभाई.
इससे पहले, भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के आगे जिम्बाब्वे की बल्लेबाजों ने आसानी से घुटने टेक दिए और पूरी टीम 49.5 ओवर में 197 रन बनाकर ऑलआउट हुई. जिम्बाब्वे की ओर से बिलव्ड बीजा ने सर्वाधिक 62 रन बनाए. उन्होंने अपनी इस पारी में 5 चौके लगाए. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और लोरीन फिरी सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद मोडेस्टर मुफिकवा अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सकीं और 25 रन बनाने के बाद श्री चरणी का शिकार बनीं. चिपो मुगेरी-ट्रिपानो 21 रन बनाकर आउट हुईं.
शार्न मेयर्स 8 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर पवेलियन लौटीं. न्याशा ग्वांज़ुरा 28 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि चिएड्जा धुरु 10 रन बनाकर क्रांति गौड़ की बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड हुईं. जिम्बाब्वे की चार बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सकीं. गेंदबाजी में भारत की ओर से श्री चरणी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. वहीं, क्रांति गौड़ ने 42 रन देकर 3 विकेट चटकाए. दीप्ति शर्मा ने 9.5 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट निकाले.