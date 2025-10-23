Advertisement
वर्ल्ड कप में पहला ही शतक और रिकॉर्ड्स की झड़ी, क्रिकेट जगत में गूंजा प्रतिका का नाम, कौन है टीम इंडिया की ये नई तूफान?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर्स स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल का बल्ला न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में जमकर बोला. दोनों ने रिकॉर्ड पार्टनरशिप करते हुए शतक जमाए. पहले मंधाना ने सैकड़ा जमाया तो कुछ देर बाद प्रतिका ने भी 100 पूरा किया. यह प्रतिका का वर्ल्ड कप में पहला शतक है. इसके साथ ही प्रतिका ने कई रिकॉर्ड्स पर भी कब्जा कर लिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:29 PM IST
Pratika Rawal Century: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर्स स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल का बल्ला न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में जमकर बोला. सेमीफाइनल के नजरिए से भारत के लिए करो या मरो इस मुकाबले में ओपनर्स ने रिकॉर्ड पार्टनरशिप करते हुए शतक जमाए. पहले मंधाना ने सैकड़ा जमाया तो कुछ देर बाद प्रतिका ने भी 100 पूरा किया. यह प्रतिका का वर्ल्ड कप में पहला शतक है. इस सेंचुरी के साथ ही प्रतिका ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड नाम किए.

प्रतिका ने ठोका पहला शतक

न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रतिका रावल ने 134 गेंद पर 13 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 122 रन की पारी खेली. प्रतिका का यह वर्ल्ड कप कप में पहला शतक है, जिसे उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाकर और खास बना दिया. दूसरी और मंधाना का बल्ला बोला. मंधाना जे 95 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौके की मदद से 109 रन बनाए. दोनों के बीच 212 रन की साझेदारी हुई. यह दूसरा मौका था जब दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 से अधिक रन की साझेदारी हुई.

37 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

अपने करियर का सिर्फ 23वां वनडे खेल रहीं 25 साल की प्रतिका ने शतक के दौरान इस फॉर्मेट में 1000 रन पूरे कर लिए. इसके ही उन्होंने 37 साल पुराने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. वह 23 पारियों में 1000 रन की उपलब्धि हासिल करने वाली महिला वनडे क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर की, जो 1988 में बना था.

मिताली राज, कोहली और धवन को भी छोड़ा पीछे

प्रतिका ने इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली सबसे तेज भारतीय महिला क्रिकेटर होने का मिताली राज का रिकॉर्ड भी आसानी से तोड़ दिया. मिताली ने इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 29 पारियां ली थीं. भारत के पुरुष क्रिकेटरों में केवल शुभमन गिल (19) ने ही कम पारियां लीं हैं. प्रतिका ने इस मामले में विराट कोहली और शिखर धवन (24) को भी पीछे छोड़ दिया. इसके अलावा वह 21वीं सदी में सबसे तेज 1000 वनडे रन पूरे करने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं. उन्होंने मेग लैनिंग और निकोल बोल्टन की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का संयुक्त रिकॉर्ड तोड़ दिया. 

महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन

प्रतीक रावल (भारत) - 23 पारियां, 2025
लिंडसे रीलर (ऑस्ट्रेलिया) - 23 पारियां, 1988
मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 25 पारियां, 2013
निकोल बोल्टन (ऑस्ट्रेलिया) - 25 पारियां, 2016
बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 27 पारियां, 1997
लॉरा वूलवार्ड्ट (साउथ अफ्रीका) - 27 पारियां, 2018

रोहित-गिल की जोड़ी को छोड़ा पीछे

मंधाना और प्रतिका रावल ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की. महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों की बनाई ये सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. इस साझेदारी के साथ ही 2025 में प्रतिका और मंधाना की जोड़ी ने वनडे में 1557 रन जोड़ दिए हैं. मंधाना और प्रतिका की जोड़ी ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बतौर ओपनर 2023 में वनडे में बनाए 1523 रन के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया. मंधाना और प्रतिका की जोड़ी सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के 1998 में बनाए रिकॉर्ड को भी इसी वर्ल्ड कप में पीछे छोड़ सकती है. सचिन और गांगुली ने 1998 में बतौर ओपनर 1635 रन बनाए थे. मंधाना और प्रतिका की जोड़ी को इस आंकड़े को पीछे छोड़ने के लिए 79 रन की जरूरत है.

कौन है ये तूफानी बल्लेबाज?

1 सितंबर 2000 को जन्मीं प्रतिका रावल घरेलू क्रिकेट में दिल्ली और रेलवे का प्रतिनिधित्व करती हैं. पिछले ही साल उन्होंने भारत की वनडे टीम के लिए डेब्यू किया. दिसंबर 2024 के अंत में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका वनडे डेब्यू हुआ और वह स्मृति मंधाना की एक बेहतरीन ओपनिंग जोड़ीदार बन गईं. उस समय जब शैफाली वर्मा वनडे टीम से बाहर थीं. प्रतिका ने एक शतक और तीन अर्धशतक के साथ 444 रन बनाए, जो महिला वनडे में किसी भी बल्लेबाज द्वारा अपनी पहली 6 पारियों में बनाए गए सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड है. इसके बाद से प्रतिका लगातार रन बरसा रहीं हैं. उन्हें अभी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू का मौका नहीं मिला है.

