Team India को बड़ा झटका...ऐतिहासिक टेस्ट से स्टार ओपनर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

IND W vs ENG W Lord's Test: क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स एक नया इतिहास रचने जा रहा है. इस मैदान पर पिछले 142 सालों में सिर्फ पुरुष क्रिकेट टेस्ट मैच हुए हैं, लेकिन 10 से 13 जुलाई तक यह मैदान पहली बार महिला टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा. यह मुकाबला इंग्लैंड और भारत के बीच खेला जाएगा. इस ऐतिहासिक मैच से ठीक पहले भारतीय खेमे से एक बेहद बुरी खबर सामने आई है.
मैच को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय महिला टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि टीम की स्टार ओपनर प्रतीका रावल इस मैच से पूरी तरह बाहर हो गई हैं. उनकी जगह अनुभवी बल्लेबाज प्रिया पूनिया को स्क्वॉड में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है. प्रिया पूनिया हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर इंडिया-ए टीम का हिस्सा थीं, जिससे उन्हें वहां की परिस्थितियों का अच्छा अंदाजा है.
दाएं हाथ की स्टार ओपनर प्रतीका रावल की उम्र 25 साल है. वह भारत के लिए 1 टेस्ट और 27 वनडे मैच खेल चुकी हैं. वनडे में उनके नाम 47.56 की शानदार औसत से 1189 रन दर्ज हैं, जिसमें 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं. अपने इकलौते टेस्ट में भी उन्होंने 81 रन की बेहतरीन पारी खेली थी. दूसरी ओर, रिप्लेसमेंट के तौर पर आईं प्रिया पूनिया ने अब तक 12 वनडे मैचों में 273 रन बनाए हैं.
भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास बेहद दिलचस्प और भारत के पक्ष में रहा है. दोनों देशों के बीच अब तक कुल 14 टेस्ट मैच खेले गए हैं. भारत ने 3 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड को सिर्फ 1 जीत नसीब हुई है. 10 मुकाबले ड्रॉ रहे.
दोनों टीमों के बीच आखिरी टेस्ट मुकाबला साल 2023 में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 347 रन के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी थी. हालांकि, इंग्लिश सरजमीं की बात करें तो भारत ने वहां अपनी आखिरी टेस्ट जीत साल 2014 में दर्ज की थी. ऐसे में हरमनप्रीत ब्रिगेड की नजरें 12 साल बाद इंग्लैंड में फिर से इतिहास दोहराने पर होंगी.
भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, प्रिया पूनिया, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नंदिनी शर्मा, हरलीन देओल, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, सायली सातघरे और स्नेह राणा.
इंग्लैंड महिला टीम: नेट सिवर-ब्रंट (कप्तान), टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, माया बाउचर, एलिस कैप्सी, टिली कॉर्टीन-कोलमैन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, ग्रेस पॉट्स, एली थ्रेलकेल्ड, मैडी विलियर्स और इस्सी वोंग.