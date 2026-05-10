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Hindi Newsक्रिकेट2 गेंदों में हैट्रिक का अजूबा...IPL में 41 साल के भारतीय गेंदबाज का अनोखा करिश्मा...नामुमकिन है ये रिकॉर्ड तोड़ना!

2 गेंदों में हैट्रिक का अजूबा...IPL में 41 साल के भारतीय गेंदबाज का अनोखा करिश्मा...नामुमकिन है ये रिकॉर्ड तोड़ना!

Pravin Tambe 2 Ball Hat-Trick: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में काफी कम गेंदबाज हैं, जिन्होंने हैट्रिक लेने का कारनामा किया है. तीन गेंदों पर लगातार 3 विकेट लेना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन इस लीग में एक ऐसा बॉलर भी हुआ, जिसने 2 बॉल पर हैट्रिक लेने का अजूबा कर दिखाया. ये काम आज से 12 साल पहले 2014 के सीजन में हुआ था.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 10, 2026, 07:44 AM IST
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Pravin Tambe 2 Ball Hat Trick (फोटो क्रेडिट AI)
Pravin Tambe 2 Ball Hat Trick (फोटो क्रेडिट AI)

Pravin Tambe 2 Ball Hat-Trick: क्या आपने कभी सोचा है कि एक गेंदबाज सिर्फ 2 गेंदों में हैट्रिक (3 विकेट) ले सकता है? सुनने में यह नामुमकिन लगता है, क्योंकि हैट्रिक के लिए कम से कम 3 गेंदों की जरूरत होती है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल (IPL) में यह करिश्मा हो चुका है. ये उन रिकॉर्ड्स में शुमार है, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं. खास बात ये है कि इस अजूबे को 41 साल के भारतीय गेंदबाज ने अंजाम दिया था.

2 बॉल पर हैट्रिक लेने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रवीण तांबे (Pravin Tambe) हैं, जिन्होंने साल 2014 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ यह करिश्माई रिकॉर्ड अपने नाम किया था. ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच 5 मई 2014 को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुआ था. 42 वर्षीय प्रवीण तांबे ने 16वां ओवर फेंकते हुए 2 लीगल गेंदों पर लगातार 3 विकेट लेकर अनोखी हैट्रिक ली और क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया था.

2 बॉल पर ऐसे हुई थी हैट्रिक

पहली गेंद (वाइड): तांबे ने पहली गेंद गुगली फेंकी, जो लेग स्टंप से काफी बाहर थी. अंपायर ने इसे वाइड करार दिया, लेकिन उसी वक्त मनीष पांडे क्रीज से बाहर निकल आए थे. विकेटकीपर संजू सैमसन ने बिजली की रफ्तार से उन्हें स्टंप कर दिया. तकनीकी रूप से यह गेंद काउंट नहीं हुई, लेकिन तांबे को पहला विकेट मिल गया था.

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दूसरी गेंद (पहली लीगल डिलीवरी): अगली गेंद पर तांबे ने खतरनाक बल्लेबाज यूसुफ पठान को अपनी ही गेंद पर कैच आउट (Caught & Bowled) कर दिया. इस तरह उन्होंने लगातार दूसरा विकेट निकाल दिया.

तीसरी गेंद (दूसरी लीगल डिलीवरी): अब हैट्रिक बॉल की बारी थी, जिस पर तांबे ने रयान टेन डोशेट को शानदार फ्लिपर पर एलबीडब्ल्यू (LBW) आउट कर दिया. इस तरह तांबे ने सिर्फ 2 लीगल गेंदों के भीतर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर अपनी हैट्रिक पूरी कर ली.

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हैट्रिक लेने और मैच जितवाने के लिए प्रवीण तांबे को 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड से नवाजा गया था. आईपीएल के 19 साल के इतिहास में तांबे आज भी यह कारनामा करने वाले इकलौते गेंदबाज हैं. उनका ये रिकॉर्ड टूटना लगभग असंभव माना जाता है.

41 साल की उम्र में मिला था डेब्यू का मौका

ये वही प्रवीण तांबे थे, जिन्हें आईपीएल 2013 में राजस्थान रॉयल्स ने 41 साल की उम्र में अपनी टीम में शामिल किया था. 7 मई 2013 को प्रवीण तांबे आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे. खास बात ये थी कि आईपीएल में डेब्यू करने से पहले उन्होंने इंटरनेशनल तो दूर, कोई फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला था. आईपीएल में डेब्यू वाले साल यानी 2013 में ही उन्होंने 14 दिसंबर 2013 को पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला था. लिस्ट-ए मैच वह 25 फरवरी 2017 को खेल सके थे, लेकिन कभी इंटरनेशनल टीम में मौका नहीं मिला. उनके नाम सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास और 6 लिस्ट-ए मैच दर्ज हैं.

कैसा रहा प्रवीण तांबे का आईपीएल करियर?

प्रवीण तांबे को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में भले ही ज्यादा मौका नहीं मिला हो, लेकिन उनका आईपीएल करियर बढ़िया रहा है. उन्होंने 2013 से 2016 के बीच कुल 33 मैच खेले और इनमें 7.75 की इकॉनमी से 28 विकेट अपने नाम किए. दो गेंदों में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम दर्ज है. प्रवीण तांबे पर बैन भी लग चुका है. बीसीसीआई ने उन्हें आईपीएल में खेलने पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह दूसरे देशों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बिना इजाजत हिस्सा लेना थी.

ये भी पढ़ें: 2 गेंदों में हैट्रिक का अजूबा...IPL में 41 साल के भारतीय गेंदबाज का अनोखा करिश्मा...नामुमकिन है ये रिकॉर्ड तोड़ना!

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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