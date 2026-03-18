करोड़ों में बिककर इतिहास रचा...1 मैच खेलकर गुमनामी के अंधेरे में खो गया ये खिलाड़ी, डेब्यू मैच में खत्म हो गया करियर

Prayas Ray Barman: इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग है. यह वो मंच है, जहां से खिलाड़ियों की किस्मत बदलती है. इस लीग की दुनिया जितनी सुनहरी दिखती है, उतनी ही बेरहम भी है. यहां एक ओवर किसी को 'हीरो' बना देता है, तो एक मैच किसी का करियर हमेशा के लिए खत्म भी कर देता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं बंगाल के युवा लेग-स्पिनर प्रयास रे बर्मन. यह खिलाड़ी जब 2019 में आरसीबी के लिए खेलने उतरा, तो दुनिया ने उन्हें 'फ्यूचर स्टार' माना, लेकिन डेब्यू मैच में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ डेब्यू मैच के 4 ओवर के स्पेल ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया. इस मुकाबले के बाद वह ऐसे गायब हुए कि अब तो फैंस उनका नाम तक भूल चुके हैं. अब सवाल यह है कि आखिर प्रयास के साथ हुआ क्या था, जो उनकी गुमनामी का कारण बना. आइए जानते हैं.

दरअसल, प्रयास रे 2019 के सीजन में नया नाम था, ठीक वैसे ही जैसे आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी. फर्क सिर्फ इतना है कि वैभव का करियर चमक गया, जबकि प्रयास का करियर खत्म हुआ. 2019 के सीजन की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इस बंगाल के लेग-स्पिनर को 1.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस खबर ने हर तरफ सनसनी मचा दी थी. 31 मार्च 2019 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जब प्रयास मैदान पर उतरे, तो वे 16 साल और 157 दिन की उम्र में आईपीएल खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए, इस तरह उन्होंने सबसे युवा खिलाड़ी के तौर पर डेब्यू करके इतिहास रचा, लेकिन मैच में जो नहीं होना था वही हुआ.

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आखिर प्रयास के साथ क्या हुआ था?

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ डेब्यू मैच में प्रयास के सामने उस समय के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर थे, जो तगड़े फॉर्म में चल रहे थे. दोनों ने इस खिलाड़ी के खिलाफ रनों की बारिश कर दी. बर्मन अपने डेब्यू मैच में बुरी तरह पिटे और उन्होंने 4 ओवर में 56 रन लुटा दिए. विकेट का खाता जीरो रहा. एक 16 साल के बच्चे के लिए वह मानसिक दबाव झेलना नामुमकिन साबित हुआ. उस मुकाबले में बेयरस्टो और वॉर्नर ने शतकीय साझेदारी की थी और प्रयास के एक ओवर में 20 से ज्यादा रन कूटे गए थे.

एक सीजन के बाद ही आरसीबी ने किया था रिलीज

डेब्यू में बुरी तरह पिटाई होने के बाद विराट कोहली और आरसीबी मैनेजमेंट ने प्रयास को दोबारा मौका नहीं दिया. हैरानी की बात यह रही कि आरसीबी ने उन्हें अगले सीजन से पहले रिलीज कर दिया. इतने बड़े मंच पर पहली ही बार में बुरी तरह पिटने के बाद उनका आत्मविश्वास टूट गया. इसके बाद बर्मन ने कई सीजन नीलामी में नाम दिया, लेकिन उन्हें खरीदार नहीं मिला और आज इस खिलाड़ी का आईपीएल में नामो-निशान नहीं है.

आईपीएल डेब्यू पर सबसे खराब गेंदबाजी आंकड़े

0/66 - क्वेना मफाका (MI) बनाम SRH, 2024

0/62 - माइकल नेसर (PBKS) बनाम RCB, 2013

0/58 - मशरफे मुर्तजा (KKR) बनाम डेक्कन चार्जर्स, 2009

0/56 - प्रयास रे बर्मन (RCB) बनाम SRH, 2019

कैसा है प्रयास रे का क्रिकेट करियर?

आईपीएल से रातों-रात गायब हुए प्रयास बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. अब प्रयास रे बर्मन की उम्र 23 साल हो चुकी है. 2024 के बाद उन्होंने कोई भी घरेलू मैच नहीं खेला है. अपने करियर के लिस्ट ए के 9 मैचों में उन्होंने 11 विकेट निकाले, जबकि टी20 के 9 मैचों में 7 शिकार किए थे. आईपीएल के एकमात्र मैच में उन्होंने 56 रन लुटाए थे.

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