सातवें आसमान पर प्रीति जिंटा...श्रेयस अय्यर-रिकी पोंटिंग के साथ जीत को यूं सेलिब्रेट, देखते ही देखते वीडियो वायरल

Preity Zinta Celebration Video Viral: पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर आईपीएल 2025 के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. टीम 2014 के बाद पहली बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है. उसने क्वालिफायर-2 में पांच बार की चैंपियन टीम के खिलाफ 2024 रन के टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 41 गेंदों में नाबाद 87 रन बनाकर मुकाबले को एकतरफा बना दिया. इस जीत के बाद टीम की सह-मालकिन प्रीति जिंटा की खुशी देखते ही बन रही थी.

अय्यर ने मुंबई से लिया बदला

अहमदाबाद में मुंबई पर इस जीत से अय्यर ने महारिकॉर्ड बना दिया. वह तीन अलग-अलग टीमों को फाइनल में पहुंचाने वाले पहले कप्तान बन गए. 2020 में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और 2024 में कोलकाता नाइटराइडर्स को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया था. दिल्ली को मुंबई इंडियंस के खिलाफ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. उसका बदला अब अय्यर ने ले लिया है. वहीं, 2024 में कोलकाता की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर खिताब पर कब्जा किया था.

अय्यर ने भरी हुंकार

बारिश से प्रभावित मैच में मुंबई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए. पंजाब ने 19 ओवरों में 5 विकेट पर 207 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 41 गेंद पर नाबाद 87 रन ठोक दिए. जीत के बाद वह हुंकार भरते हुए नजर आए. उनके साथ क्रीज पर नाबाद रहे मार्कस स्टोइनिस ने भी जोरदार जश्न मनाया. पंजाब के डग आउट में कोच रिकी पोंटिंग के साथ-साथ सभी खिलाड़ी खुशी से झूम रहे थे.

कप्तान-कोच को लगाया गले

अय्यर द्वारा विजयी रन बनाने के बाद प्रीति जिंटा अपनी सीट से उछल पड़ीं और जमकर जश्न मनाया. प्रीति जिंटा के जश्न का वीडियो आईपीएल ने एक्स पर साझा किया और कुछ ही सेकंड में यह क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गई. वह जीत का जश्न मनाने के लिए मैदान पर आ गईं. उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग को गले लगाया और टीम के अन्य खिलाड़ियों से भी मिलीं.

18 year wait for Preity Zinta! One more game to go pic.twitter.com/JcM9aH5hEs — Cricwire (@CricWireLK) June 1, 2025

Preity Zinta appreciating Shreyas Iyer pic.twitter.com/Ejt6R94qGC — Jabir khan (@jabirkhan_khan9) June 1, 2025

प्रीति जिंटा को ट्रॉफी का इंतजार

प्रीति आईपीएल के दौरान अपनी टीम का पूरा मैच स्टैंड में बैठकर देखती हैं और बल्लेबाजों द्वारा चौके छक्के लगाने या गेंदबाजों द्वारा विकेट लेने पर जश्न मनाती हैं. वह टीम के साथ आईपीएल के पहले ही सीजन से जुड़ी हुई हैं और उन्हें पहले खिताब का इंतजार है. आरसीबी बनाम पंजाब फाइनल का मतलब है कि इस साल के आईपीएल सीजन में एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा. पंजाब का सामना इसी मैदान पर 3 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. इस टीम की नजर भी पहले आईपीएल ट्रॉफी पर है.