IPL में ये खिलाड़ी खाता है मां के हाथ का खाना.. प्रीति जिंटा का बड़ा खुलासा, टीम के खिलाड़ी के पढ़े कसीदे

पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में पिछले सीजन का अधूरा सपना पूरा करने में जुटी हुई है. पिछले सीजन टीम ट्रॉफी से एक कदम दूर रह गई थी. पंजाब ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. इस बीच टीम की को-ओनर प्रीति जिंटा का एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के प्लेयर की जमकर तारीफ की है.
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पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में पिछले सीजन का अधूरा सपना पूरा करने में जुटी हुई है. पिछले सीजन टीम ट्रॉफी से एक कदम दूर रह गई थी. पंजाब ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. इस बीच टीम की को-ओनर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के प्लेयर की जमकर तारीफ की है. प्रीति जिंटा अक्सर अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आती हैं. उन्होंने इस बार प्रभसिमरन सिंह को लेकर पोस्ट किया है और बड़ा राज खाला.
बॉलीवुड एक्ट्रेस ने प्रभसिमरन सिंह को बेहद प्यारा इंसान बताया. उन्होंने लिखा कि प्रभसिमरन ने कभी भी बेंच पर बैठने की शिकायत नहीं की और हमेशा नियम का पालन किया. उन्होंने खुलासा किया कि, 'उसकी मां हर IPL में पूरी टीम के लिए खाना बनाती है और होटल लाती है (बाकी चीज़ों के अलावा सबसे बढ़िया कढ़ी-चावल और भरता). जब वह बेंच पर बैठता था, तो मैंने उसे कभी शिकायत करते या देर से आते नहीं सुना.'
IPL में प्रभसिमरन सिंह ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है. प्रीति जिंटा ने उनके लिए लिखा, 'उसे चमकते हुए देखना मुझे बहुत खुशी देता है, क्योंकि एक अच्छे इंसान को जीतते हुए देखने से अधिक संतोषजनक कुछ नहीं होता. माफ करना, मैं तुम्हारी लिखी बात पर कमेंट किए बिना नहीं रह पाई क्योंकि यह मेरी टाइमलाइन पर आ गई थी.'
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प्रभसिमरन सिंह 2019 से ही पंजाब किंग्स (PBKS) का हिस्सा रहे हैं. उन्हें शुरुआती नीलामी में 4.80 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा गया था और फिलहाल वह फ्रैंचाइजी से हर सीजन 4 करोड़ रुपये कमा रहे हैं. हालांकि, उनका सफर आसान नहीं था. उन्हें लंबे समय तक प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए इंतजार करना पड़ा और इस मुकाम के लिए उन्होंने जमकर मेहनत की है.