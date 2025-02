आईपीएल से पहले प्रीति जिंटा के बयान ने मचाई सनसनी, फैंस ने सोशल मीडिया पर दे दी ये सलाह

Preity Zinta Punjab Kings: पंजाब किंग्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली टीमों में एक है. वह सिर्फ एक बार ही फाइनल में पहुंची है. 2008 से 2025 आ गया, लेकिन फ्रेंचाइजी को अब तक एक भी खिताब नहीं मिल पाया. इसके पीछे कुछ लोगों का कहना है कि पंजाब किंग्स के मालिक टीम सेलेक्शन से लेकर प्लेइंग-11 तक चुनने में दखल देते हैं. इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है. हालांकि, पंजाब की सह-मालकिन प्रीति जिंटा का कहना कुछ अलग है.

2014 में फाइनल हारी थी टीम

पंजाब किंग्स के साथ-साथ 2008 में डेब्यू करने वाली दिल्ली कैपिटल्स (पहले दिल्ली डेयरडेविल्स) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम ही अब तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है. दिल्ली और आरसीबी ने तो कई बार प्लेऑफ में जगह बनाई है, लेकिन पंजाब सिंह दो बार ही टॉप-4 में रहा है. 2014 में टीम ट्रॉफी के सबसे नजदीक थी, लेकिन कोलकाता नाइटराइडर्स ने फाइनल में हरा दिया था.

प्रीति जिंटा का पोस्ट

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक फैन द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रीति जिंटा ने 2014 में टीम की सफलता के कारणों को बताया. बॉलीवुड एक्ट्रेस ने लिखा, ''पहले छह ओवरों में गतिशील बल्लेबाजी, जॉर्ज बेली द्वारा शानदार कप्तानी, मालिकों का कोई हस्तक्षेप नहीं और टीम में बहुत कम कांट-छांट. कुल मिलाकर शानदार गेंदबाजी और टीम वर्क और अद्भुत एमएम साझेदारी, जो मैक्सी (ग्लेन मैक्सवेल) और मिलर (डेविड मिलर) के रूप में थी.''

इस कारण ने खींचा फैंस का ध्यान

प्रीति द्वारा बताए कई कारणों में से एक जिसने प्रशंसकों का ध्यान खींचा वह था मालिकों द्वारा हस्तक्षेप का बिंदु. कई फैन ने सोचा कि क्या वह खेल मामलों में अन्य सत्रों में मालिकों के हस्तक्षेप का संकेत दे रही थीं. फैंस ने कई ट्वीट किए और कहा कि इस बार भी कृपया मालिकों द्वारा टीम में कोई हस्तक्षेप न हो तो अच्छा होगा.

