Video: Harleen Deol के ‘हैरतअंगेज’ कैच के मुरीद हुए PM Narendra Modi, तारीफ में कही ये बात

नई दिल्ली: इंग्लैंड (England) के खिलाफ भारतीय टीम की क्रिकेटर हरलीन देओल (Harleen Deol) ने हैरतअंगेज कैच से हर किसी का दिल जीत लिया है. दुनिया भर में इस भारतीय खिलाड़ी की वाहवाही हो रही है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा. इसी बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी इस खिलाड़ी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे.

पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से हरलीन देओल (Harleen Deol) की वीडियो शेयर की है. ये हरलीन के कैच का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पीएम ने हरलीन को टैग कर ये वीडियो अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया और लिखा, ‘Phenomenal, well done’.

बता दें कि हरलीन देओल (Harleen Deol) का ये कैच देखकर हर कोई हैरान रह गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर जगह उनके इस कैच की तारीफ हो रही है.

दरअसल इंग्लैंड टीम के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में हरलीन (Harleen Deol) ने शानदार कैच पकड़कर एमी जोन्स (Ami Jones) को बाहर का रास्ता दिखाया था. इंग्लैंड की एमी जोन्स ने शिखा पांडे की गेंद को डीप में खेला और गेंद को बाउंड्री के पार करने की कोशिश की लेकिन जिस तरह हरलीन ने फील्डिंग की वो अद्भुत था.

Superb athleticism and a stunning catch by Harleen Deol. Cricket fielding at its very best. pic.twitter.com/nVde2PWQSF

पहले तो हरलीन (Harleen Deol) ने कैच पकड़ने के लिए हवा में छलांग लगाई. हालांकि बाउंड्री रोप उनके बेहद करीब था. ऐसे में हरलीन ने गेंद को हवा में बाउंड्री के अंदर की ओर उछाला और खुद बाउंड्री के बाहर कूद गईं. उसके बाद उन्होंने बाउंड्री के अंदर हवा में गोता लगाते हुए कैच लपक लिया.

सोशल मीडिया पर हर जगह हरलीन (Harleen Deol) के इस कैच की तारीफ हो रही है. वनडे कप्तान मिताली राज, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, सुरेश रैना और कई अन्य दिग्गजों ने इस युवा खिलाड़ी की तारीफ की है.

That was a brilliant catch @imharleenDeol . Definitely the catch of the year for me! pic.twitter.com/pDUcVeOVN8

Witness to this screamer by @imharleenDeol last evening Great athleticism and presence of mind . Also , credit to the fielding coach @Im_AbhaySharma who ensures we toil hard on the ground with some smart fielding drills . https://t.co/rulvrYzenL

— Mithali Raj (@M_Raj03) July 10, 2021