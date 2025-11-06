Video: कौन है ये महिला जिसे PM मोदी ने अपने हाथ से सर्व किया स्नैक्स, सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे लोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बुधवार को अपने निवास पर मुलाकात की और वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए उसके खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है. हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत की और उनके साथ भोजन भी किया. डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वायरल वीडियो में हर किसी का दिल जीत लिया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बुधवार को अपने निवास पर मुलाकात की और वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए उसके खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है. हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत की और उनके साथ भोजन भी किया. डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वायरल वीडियो में हर किसी का दिल जीत लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी को अपने हाथों से स्नैक्स सर्व किया है.
PM मोदी ने अपने हाथ से सर्व किया स्नैक्स
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर के दौरान चोटिल क्रिकेटर प्रतिका रावल को अपने हाथों से स्नैक्स सर्व किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जेस्चर की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. भारतीय टीम की ओपनिंग बल्लेबाज प्रतिका रावल व्हीलचेयर पर बैठकर इस समारोह में शामिल हुईं थीं. 2025 विमेंस वर्ल्ड कप के दौरान प्रतिका रावल बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम लीग मैच में चोटिल हो गई थीं और नॉकआउट मुकाबलों से बाहर हो गई थीं.
सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे लोग
प्रधानमंत्री मोदी ने जब देखा कि प्रतिका रावल को खाना नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने खुद जाकर अपने हाथ से इस क्रिकेटर को स्नैक्स दिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. प्रतिका रावल ने विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के 7 मैचों में 51.33 की औसत से 308 रन बनाए थे. इस मुलाकात के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि कैसे उनके कोच ने उन्हें सिखाया कि वर्तमान में रहना जरूरी है. हमें पहले की चीजों को भूलकर वर्तमान में जीना होगा. ये बहुत जरूरी है. यही बात एक पीएम के तौर पर आप भी कहते हैं. यह हमारी मजबूती के लिए जरूरी है और ट्रेनिंग का हिस्सा है. इस पर पीएम मोदी ने भी कहा कि वर्तमान में रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है और यह उनकी आदत बन गई है.
टीम इंडिया ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद
भारतीय टीम ने इससे पहले साल 2017 में पीएम मोदी से मुलाकात की थी. उस समय टीम इंडिया महज 9 रन से इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबला गंवा बैठी थी. इसके बाद पीएम मोदी ने टीम का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें भविष्य में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया था. इस मुलाकात के बाद अपने मैसेज में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 वर्ल्ड कप के बाद मिलने पर उनकी ओर से साझा की गई बातों के लिए पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनसे दोबारा बात करके बहुत अच्छा लगा.