Under 19 world cup 2025-26:पीएम मोदी से लेकर विराट कोहली तक, टीम इंडिया की जीत पर किसने क्या कहा?

Under 19 world cup 2025-26:पीएम मोदी से लेकर विराट कोहली तक, टीम इंडिया की जीत पर किसने क्या कहा?

टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. आयुष म्हात्रे की अगावाई वाली भारतीय टीम अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी. भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और कई जाने-माने हस्तियों ने इस खास मौके पर भारत को जीत की बधाई दी है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:35 PM IST
India under 19 wc

टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. आयुष म्हात्रे की अगावाई वाली भारतीय टीम अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी. टीम इंडिया के जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल मुकाबले में ऐतिहासिक 175 रनों की यादगार पारी खेलकर महफिल लूटने का काम किया. वैभव ने अकेले दम पर टीम इंडिया को स्कोर 400 के पार पहुंचा दिया. जवाब में इंग्लैंड 311 रन ही बना सकी और ये मुकाबला बुरी तरह से हार गई. भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और कई जाने-माने हस्तियों ने इस खास मौके पर भारत को जीत की बधाई दी है. चलिए एक नजर डालते हैं किसने भारत की जीत पर क्या कहा...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

भारत की क्रिकेट प्रतिभा चमक उठी!

विश्व कप जीतकर भारत लाने वाली हमारी अंडर-19 टीम पर हमें गर्व है. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और असाधारण कौशल दिखाया. यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। खिलाड़ियों को उनके आगामी करियर के लिए शुभकामनाएं.

विराट कोहली

अंडर-19 भारतीय टीम को विश्व कप दोबारा जीतने पर हार्दिक बधाई. आयु वर्ग क्रिकेट और उससे आगे भी हमारा दबदबा कायम है. पूरी टीम और सहायक स्टाफ को बहुत-बहुत बधाई.

Congratulations to the U-19 Indian team for lifting the World Cup once again. Our domination in the age group cricket and beyond continues. Well done to the whole squad and the support staff. 

— Virat Kohli (@imVkohli) February 6, 2026

सचिन तेंदुलकर

चैंपियन!

इस युवा टीम और उनके निडर क्रिकेट पर मुझे बहुत गर्व है. कोच और सहायक स्टाफ सहित पूरी टीम को बधाई. इस पल का आनंद लें!जब आपके पास सूर्यवंशी टीम हो, तो एक यादगार और ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है! वैभव, बहुत बढ़िया.

राजीव शुक्ला

एक बार फिर विश्व चैंपियन. अंडर-19 विश्व कप जीतने पर भारतीय अंडर-19 टीम को हार्दिक बधाई. पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में वैभव सूर्यवंशी की सनसनीखेज पारी ने इसे और भी यादगार बना दिया। खिलाड़ियों और सहायक टीम को इस यादगार जीत के लिए हार्दिक बधाई.

मिथुन मन्हास

आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जीतने पर हमारी भारतीय अंडर-19 टीम पर हमें बेहद गर्व है 
यह जीत महीनों की कड़ी मेहनत, शानदार टीम वर्क और इन युवा चैंपियनों द्वारा खेले गए निडर क्रिकेट का नतीजा है. दबाव भरे पलों से लेकर मैच जिताने वाले प्रदर्शन तक, लड़कों ने कमाल कर दिखाया.

 

