Under 19 world cup 2025-26:पीएम मोदी से लेकर विराट कोहली तक, टीम इंडिया की जीत पर किसने क्या कहा?

टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. आयुष म्हात्रे की अगावाई वाली भारतीय टीम अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी. टीम इंडिया के जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल मुकाबले में ऐतिहासिक 175 रनों की यादगार पारी खेलकर महफिल लूटने का काम किया. वैभव ने अकेले दम पर टीम इंडिया को स्कोर 400 के पार पहुंचा दिया. जवाब में इंग्लैंड 311 रन ही बना सकी और ये मुकाबला बुरी तरह से हार गई. भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और कई जाने-माने हस्तियों ने इस खास मौके पर भारत को जीत की बधाई दी है. चलिए एक नजर डालते हैं किसने भारत की जीत पर क्या कहा...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

भारत की क्रिकेट प्रतिभा चमक उठी!

विश्व कप जीतकर भारत लाने वाली हमारी अंडर-19 टीम पर हमें गर्व है. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और असाधारण कौशल दिखाया. यह जीत कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। खिलाड़ियों को उनके आगामी करियर के लिए शुभकामनाएं.

India’s cricketing talent shines! Proud of our U-19 team for bringing home the World Cup. The team has played very well through the tournament, showcasing exceptional skill. This win will inspire several young sportspersons too. Best wishes to the players for their upcoming… — Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2026

विराट कोहली

अंडर-19 भारतीय टीम को विश्व कप दोबारा जीतने पर हार्दिक बधाई. आयु वर्ग क्रिकेट और उससे आगे भी हमारा दबदबा कायम है. पूरी टीम और सहायक स्टाफ को बहुत-बहुत बधाई.

Congratulations to the U-19 Indian team for lifting the World Cup once again. Our domination in the age group cricket and beyond continues. Well done to the whole squad and the support staff.

— Virat Kohli (@imVkohli) February 6, 2026

सचिन तेंदुलकर

चैंपियन!

इस युवा टीम और उनके निडर क्रिकेट पर मुझे बहुत गर्व है. कोच और सहायक स्टाफ सहित पूरी टीम को बधाई. इस पल का आनंद लें!जब आपके पास सूर्यवंशी टीम हो, तो एक यादगार और ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है! वैभव, बहुत बढ़िया.

Champions! So proud of this young group and the fearless cricket they played. Well done to the entire team, including coaches and support staff. Enjoy the moment! When you have a Sooryavanshi, a timeless blockbuster is expected! Well done, Vaibhav! pic.twitter.com/wGXtwt55SS — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 6, 2026

राजीव शुक्ला

एक बार फिर विश्व चैंपियन. अंडर-19 विश्व कप जीतने पर भारतीय अंडर-19 टीम को हार्दिक बधाई. पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में वैभव सूर्यवंशी की सनसनीखेज पारी ने इसे और भी यादगार बना दिया। खिलाड़ियों और सहायक टीम को इस यादगार जीत के लिए हार्दिक बधाई.

World Champions again! Heartiest congratulations to the India U19 team on lifting the U19 World Cup. A commanding run throughout the tournament, crowned by a sensational knock from Vaibhav Suryavanshi in the final. Well done to the players and support staff on this memorable… pic.twitter.com/OiFGXlvoJg — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) February 6, 2026

मिथुन मन्हास

आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जीतने पर हमारी भारतीय अंडर-19 टीम पर हमें बेहद गर्व है

यह जीत महीनों की कड़ी मेहनत, शानदार टीम वर्क और इन युवा चैंपियनों द्वारा खेले गए निडर क्रिकेट का नतीजा है. दबाव भरे पलों से लेकर मैच जिताने वाले प्रदर्शन तक, लड़कों ने कमाल कर दिखाया.