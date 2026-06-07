अचानक खुल गई भारत के इस खतरनाक गेंदबाज की किस्मत, वनडे के बाद टी20 टीम में भी कमाई जगह

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने आयरलैंड व इंग्लैंड टूर और एशियन गेम्स के लिए भारत की टी20 टीम का ऐलान कर दिया है. IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की तरफ से खेलते हुए प्रिंस यादव ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था. प्रिंस यादव को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी का इनाम मिला है और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका देने के बाद बीसीसीआई ने उन्हें आयरलैंड, इंग्लैंड टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भी भारतीय टीम में जगह दे दी है.
प्रिंस यादव को भारतीय टीम में जगह मिलने की वजह उनकी घातक गेंदबाजी है. आईपीएल 2026 में वह एलएसजी के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे और 14 मैचों में 16 विकेट झटके थे. प्रिंस यादव की विकेटों की संख्या जरूर कम है, लेकिन सीजन के दौरान वह बेहद किफायती रहे थे और दुनियाभर के शीर्ष बल्लेबाजों को परेशान किया था. प्रिंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी गेंदबाजी की विविधता है. प्रिंस के पास बाउंसर, यॉर्कर, इन और आउट स्विंग के साथ ही मैच की परिस्थिति के मुताबिक गेंदबाजी करने की क्षमता है. इसी वजह से उन्हें लीग में कामयाबी मिली और अब भारतीय टीम में जगह भी मिली है.
घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलने वाले इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रदर्शन पर नजर रहेगी. आयरलैंड और इंग्लैंड की परिस्थितियों में प्रिंस बेहद प्रभावी साबित हो सकते हैं. प्रिंस अगर आईपीएल और घरेलू क्रिकेट की सफलता को दोहराने में सफल रहते हैं, तो भारतीय तेज गेंदबाजी मजबूत होगी और कहीं न कहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के कंधे से बोझ कम होगा.
आईपीएल के दौरान एक इंटरव्यू में प्रिंस ने कहा था कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलना और रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए वर्ल्ड कप जीतना उनका सपना है. प्रिंस अपने सपने के करीब धीरे-धीरे पहुंचते हुए दिख रहे हैं. प्रिंस यादव ने कुल 14 लिस्ट ए मैचों में 29 विकेट लिए हैं, जबकि कुल 35 टी20 मैचों में उनके नाम 38 विकेट हैं.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी.