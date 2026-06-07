Add Zee Business As A Preferred Source
App

अचानक खुल गई भारत के इस खतरनाक गेंदबाज की किस्मत, वनडे के बाद टी20 टीम में भी कमाई जगह

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने आयरलैंड व इंग्लैंड टूर और एशियन गेम्स के लिए भारत की टी20 टीम का ऐलान कर दिया है. IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की तरफ से खेलते हुए प्रिंस यादव ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 07, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:09 AM IST
अचानक खुल गई भारत के इस खतरनाक गेंदबाज की किस्मत, वनडे के बाद टी20 टीम में भी कमाई जगह

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अचानक खुल गई भारत के इस खतरनाक गेंदबाज की किस्मत, वनडे के बाद टी20 में भी कमाई जगह
IPL 20262 min ago
2
Regional cinema3 min ago
3
Bandar5 min ago
4
Zojila tunnel8 min ago
5
Vaibhav Sooryavanshi13 min ago