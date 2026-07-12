टीम इंडिया के लिए अनलकी साबित हुए प्रिंस यादव? डेब्यू करते ही बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, भारत हार गया 4 T20I मैच

इंग्लैंड ने भारत को साउथेम्पटन में खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में 56 रन से हरा दिया. इसी के साथ ही इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत को 4-0 से मात दे दी है. T20I सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. इससे पहले आयरलैंड दौरे पर भारत को दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था.
टीम इंडिया के साथ तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने भी T20I में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 24 साल के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने 28 जून 2026 को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ भारत के लिए अपना T20I डेब्यू किया था. प्रिंस यादव ने अब तक 4 T20I मैच खेले हैं और उन सभी में उनके रहते टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. प्रिंस यादव से पहले, अंबाती रायडू को भी भारत के लिए अपने शुरुआती चार T20I मैचों में हार का सामना करना पड़ा था.
प्रिंस यादव के पहले T20I मैच में, भारत को लॉर्कन टकर की कप्तानी वाली आयरलैंड टीम से एक रन से हार मिली थी. इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा, चौथा और पांचवां T20I मैच खेला, जिसमें भारत को क्रमशः 125 रन, 9 विकेट और 56 रनों से हार का सामना करना पड़ा. जून 2026 में पहली बार भारतीय टीम में चुने गए प्रिंस यादव ने IPL 2026 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था, लेकिन अब तक खेले गए चार T20I मैचों में वे सिर्फ पांच विकेट ही ले पाए हैं, जिनमें से तीन विकेट उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही लिए थे.
9 जून 2026 को ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20I मैच को छोड़कर, प्रिंस यादव ने तीन मैचों में अपने चार ओवर का पूरा कोटा फेंका और क्रमशः 22, 30 और 60 रन दिए. इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को पांचवें T20I मैच में प्रिंस यादव से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन साउथेम्प्टन के रोज बाउल में खेले गए इस T20I मैच में वे एक भी विकेट नहीं ले पाए और चार ओवर में 60 रन लुटा बैठे. इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें T20I में मिली हार भारत के T20I कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी शर्मिंदगी का कारण बनी. श्रेयस अय्यर ने 6 जून, 2026 को सूर्यकुमार यादव की जगह भारत की T20I कप्तानी संभाली थी, लेकिन कप्तान के तौर पर वे अभी तक भारत के लिए एक भी T20I मैच नहीं जीत पाए हैं.
प्रिंस यादव ने IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की तरफ से खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया था. प्रिंस यादव को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी का इनाम मिला. IPL 2026 में प्रिंस यादव ने 14 मैचों में 16 विकेट झटके थे. 5 फुट 7 इंच लंबे घातक तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भारतीय टीम में जगह मिलने की वजह उनकी जबरदस्त गेंदबाजी थी. आईपीएल 2026 में वह एलएसजी के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. प्रिंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी गेंदबाजी की विविधता है. प्रिंस यादव के पास बाउंसर, यॉर्कर, इन और आउट स्विंग के साथ ही मैच की परिस्थिति के मुताबिक गेंदबाजी करने की क्षमता है. इसी वजह से उन्हें IPL में कामयाबी मिली और अब भारतीय टीम में जगह भी मिली. हालांकि वह अभी तक भारत के लिए 4 T20I मैचों में केवल 5 विकेट ही ले पाए हैं.