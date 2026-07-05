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सगाई के 4 महीने बाद टूट गया रिश्ता? आकृति की इंस्टाग्राम स्टोरी से मची खलबली, पृथ्वी शॉ को किया अनफॉलो

prithvi shaw and akriti agarwal engagement breakup rumours: इसी साल मार्च 2026 में बेहद धूमधाम से सगाई करने वाले पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल के रिश्ते में महज 4 महीने के भीतर ही इतनी कड़वाहट आ जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. आकृति अग्रवाल की एक चौंकाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है, जिसके बाद दोनों की सगाई टूटने के कयास लगाए जा रहे हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 05, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:58 PM IST
सगाई के 4 महीने बाद टूट गया रिश्ता? आकृति की इंस्टाग्राम स्टोरी से मची खलबली, पृथ्वी शॉ को किया अनफॉलो
Image Credit: prithvi shaw and akriti agarwal engagement breakup rumoursSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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