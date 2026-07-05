सगाई के 4 महीने बाद टूट गया रिश्ता? आकृति की इंस्टाग्राम स्टोरी से मची खलबली, पृथ्वी शॉ को किया अनफॉलो

prithvi shaw and akriti agarwal engagement breakup rumours: भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार खबर उनके किसी मैच या खराब फॉर्म की नहीं, बल्कि उनकी लव लाइफ से जुड़ी है. पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल की एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने खलबली मचा दी है, जिसे देखने के बाद फैंस के बीच चर्चा है कि इस कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है.
दरअसल, क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने इसी साल मार्च 2026 में सगाई की थी, लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते को नजर लग गई है. आकृति अग्रवाल ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जिन्होंने ब्रेकअप की खबरों को हवा दे दी है. आकृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पृथ्वी शॉ के साथ अपनी सगाई की सभी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पृथ्वी शॉ को अनफॉलो भी कर दिया है.
रिश्ते में कड़वाहट की बात तब पूरी तरह खुलकर सामने आई, जब आकृति अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक और चौंकाने वाली स्टोरी शेयर की. इस स्टोरी ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है. आकृति ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'मुझे कई बार धोखा मिला, फिर भी मैंने कभी एक शब्द नहीं कहा. लेकिन एक कदम आगे बढ़ाने के बाद भी ऐसा होगा, इस पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है.' उन्होंने आगे अपनी स्टोरी में लिखा, 'हर एक अफवाह सच है. सोशल मीडिया पर उनके बारे में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, वह सब सच है.'
आकृति अग्रवाल की इस इंस्टा स्टोरी के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों की सगाई टूट चुकी है. हालांकि, इस पूरे मामले और आकृति द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर अभी तक क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने अपनी कप्तानी में भारत को अंडर-19 विश्व कप जिताया है और सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज हैं. खराब फॉर्म और फिटनेस के कारण 2021 से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. वो अब तक भारत के लिए 5 टेस्ट, 6 वनडे और 1 टी20 मैच चुके हैं.
पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल यूपी के लखनऊ की रहने वाली एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने मुंबई से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है, इंस्टाग्राम पर उनके 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वे तेलुगू फिल्म 'त्रिमुख' में भी नजर आ चुकी हैं.