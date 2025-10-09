'बैट कांड' कर बुरे फंस गए पृथ्वी शॉ... MCA ले सकता है बड़ा एक्शन, मुशीर से भी होगी पूछताछ

Prithvi Shaw: पृथ्वी शॉ और मुशीर खान के बीच कहासुनी में अब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन दोनों एक्शन में आ चुके हैं. मामले को गंभीरता से लिया गया है. मंगलवार को पृथ्वी शॉ के बल्ले कांड के बाद उस लड़ाई के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया. महाराष्ट्र के पृथ्वी शॉ ने मंगलवार को गहुंजे के एमसीए स्टेडियम में अपने तीन दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन मुंबई के मुशीर खान पर अपना बल्ला घुमाया था, पृथ्वी शॉ और उनके पुराने साथियों के बीच कहासुनी देखने को मिली थी.

पूर्व भारतीय कप्तान करेंगे जांच

पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर इस घटना की जांच की देखरेख करेंगे. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अभय हडप ने मिड-डे को बताया, 'गुरुवार को (मुंबई रणजी टीम) चयन समिति की बैठक होगी. इसलिए हम मुंबई के कप्तान, कोच और खिलाड़ी से पूछेंगे कि क्या हुआ. हमें अपनी चयन समिति की बैठक के दौरान इस घटना की रिपोर्ट मिलेगी और पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर, जो हमारे सलाहकार हैं खिलाड़ियों से बात करेंगे.'

रिपोर्ट का इंतजार

महाराष्ट्र क्रिकेट संघ भी इसी तरह का रुख अपनाएगा. महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के सचिव एडवोकेट कमलेश पिसल ने कहा, 'मैं अभी भी घटना की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ. मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करूँगा और अगर कुछ पाया जाता है, तो स्थिति की गंभीरता और अनुशासन के महत्व को देखते हुए, हम दोनों खिलाड़ियों (शॉ और मुशीर) से बात करेंगे. खिलाड़ियों के बीच अनुशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है.'

पृथ्वी पर लग सकता है बैन?

पृथ्वी शॉ ने मुशीर खान पर बल्ला उबाया था. हालांकि, मुशीर बच गए लेकिन सभी से बहस देखने को मिली और अंपायर्स ने बीच-बचाव किया. पृथ्वी शॉ ने इस मैच में 181 रन की जोरदार पारी खेली थी. अब आगामी सीजन में पृथ्वी पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है. जांच में पता चलेगा कि दोनों प्लेयर्स पर क्या एक्शन लिया जाता है. पृथ्वी शॉ ने मुंबई को छोड़ महाराष्ट्र की टीम की तरफ से खेलने का फैसला किया था.