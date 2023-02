Prithvi Shaw की कार पर हमला, खिलाड़ी ने सेल्फी लेने से किया था मना

Prithvi Shaw Attack: टीम इंडिया (Team India) के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) की कार पर मुंबई में हमला हुआ है. क्रिकेटर पृथ्वी शॉ अपने एक दोस्त की कार में बैठे हुए थे. तभी वहां कुछ लोगों ने उनसे बार-बार सेल्फी क्लिक करवाने के लिए कहा. लेकिन जब उन्होंने मना किया तो वे लोग भड़क गए और कार पर हमला कर दिया. इस हमले का आरोप 8 लोगों पर लगा है. मुंबई पुलिस ने बताया है कि पृथ्वी शॉ पर हमले के मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पृथ्वी शॉ ने जब दूसरी बार सेल्फी लिए जाने से मना किया तो उनपर हमला कर दिया गया. मामले की जांच चल रही है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

पृथ्वी शॉ पर हमले के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. एफआईआर कॉपी के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 148, 149, 384, 427, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है. पृथ्वी शॉ पर अटैक बुधवार की शाम करीब 4 बजे किया गया.

Oshiwara Police has registered a case against 8 persons over an alleged attack on the car of a friend of Indian cricketer Prithvi Shaw after Shaw refused to take a selife for the second time with two people: Mumbai Police

— ANI (@ANI) February 16, 2023