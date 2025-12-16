2 बार अनसोल्ड फिर अचानक पलटी किस्मत.. पृथ्वी शॉ के लिए पिघला दिल्ली का दिल, अब की लापरवाही तो..

Advertisement
Prithvi Shaw Suprise Entry: घरेलू क्रिकेट में आईपीएल 2026 मेगा ऑक्शन से पहले बल्ले से धमाल मचाने वाले पृथ्वी शॉ के लिए आईपीएल के दरवाजे खुल गए हैं. पिछले साल अनसोल्ड रहने के बाद इस बार भी उनकी सांसें अटकी हुई थीं क्योंकि दो राउंड वह अनसोल्ड थे, लेकिन अचानक तीसरे राउंड में दिल्ली ने दरियादिली दिखा दी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:59 PM IST
Prithvi Shaw Suprise Entry: घरेलू क्रिकेट में आईपीएल 2026 मेगा ऑक्शन से पहले बल्ले से धमाल मचाने वाले पृथ्वी शॉ के लिए आईपीएल के दरवाजे खुल गए हैं. पिछले साल अनसोल्ड रहने के बाद इस बार भी उनकी सांसें अटकी हुई थीं क्योंकि दो राउंड वह अनसोल्ड थे, लेकिन अचानक तीसरे राउंड में दिल्ली ने दरियादिली दिखा दी. पिछले 3 साल से उनका ग्राफ गिरता नजर आ रहा था, लेकिन अब पृथ्वी को खुद को साबित करने के लिए गोल्डन चांस मिल गया है. 

बेस प्राइज में दिल्ली ने खरीदा

पृथ्वी शॉ का नाम IPL नीलामी 2026 में ₹75 लाख की बेस प्राइस के साथ आया. दो राउंड में किसी भी टीम ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन आखिरी मौके पर दिल्ली ने शॉ के लिए पेडल उठा दिया. एक समय पृथ्वी दिल्ली कैपिटल्स ने अहम खिलाड़ी थे, लेकिन IPL 2025 से पहले टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था. उससे पहले वह 6 करोड़ में टीम के साथ बने हुए थे, लेकिन प्रदर्शन का ग्राफ गिरता दिख रहा था.

2018 में DC ने पहली बार खरीदा

साल 2018 से पृथ्वी शॉ का करियर शुरू हुआ और उन्हें दिल्ली ने ही 1.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. पृथ्वी उम्मीदों पर खरे उतरे और मौके पर चौका लगाया. उन्होंने अपने दूसरे ही IPL मैच में 44 गेंदों में 62 रन बनाए और सीजन का अंत 153.12 के स्ट्राइक रेट के साथ किया. 2021 का सीजन उनके IPL करियर का सबसे अच्छा समय रहा. शॉ ने 15 पारियों में 479 रन बनाए, चार फिफ्टी भी लगाईं.

2022 मेगा ऑक्शन ने फिर DC बनी मसीहा

2021 में शानदार प्रदर्शन का रिजल्ट पृथ्वी को 2022 की मेगा नीलामी में मिला. दिल्ली ने उन्हें 7.5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. उस सीजन शॉ लगातार 6 चौके लगाने के चलते चर्चा में आए. लेकिन इसके बाद उनका ग्राफ तेजी से गिरा. टीम इंडिया से पत्ता कटा और फिर घरेलू क्रिकेट में भी बीसीसीआई ने फिटनेस के चलते उनपर एक्शन ले लिया. 2025 में अनसोल्ड रहने के बाद करियर पर तलवार लटकी ही नजर आ रही थी कि 2025 में उन्होंने शानदार कमबैक किया. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अक्टूबर में धमाकेदार दोहरा शतक जमाया. पिछली 10 पारियों की बात करें तो पृथ्वी के बल्ले से 4 अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली हैं.

 

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

