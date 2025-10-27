रोहित शर्मा से भी तेज दोहरा शतक... पृथ्वी शॉ ने कमबैक के लिए भरी हुंकार, बनाया ये महारिकॉर्ड

टीम इंडिया में तूफान की तरह एंट्री मारने वाले युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ कई सालों से सेलेक्टर्स के रडार में नहीं हैं. आईपीएल में भी शॉ के बल्ले से कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था. लेकिन कुछ महीनों पहले पृथ्वी ने घरेलू क्रिकेट में टीम बदलने का हैरतअंगेज फैसला किया और अब वापसी की हुंकार भर दी है. वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा के नाम एक से बढ़कर एक तेज तर्रार दोहरे शतक हैं, लेकिन शॉ ने रेड बॉल क्रिकेट में रोहित के दोहरे शतकों को पछाड़ दिया है. आमतौर पर रेड बॉल क्रिकेट में बल्लेबाज सूझ-बूझ भरी पारी से डबल सेंचुरी ठोकते दिखे हैं, लेकिन शॉ ने दोहरा शतक ठोक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

मुंबई से महाराष्ट्र में आए शॉ

पृथ्वी शॉ पहले मुंबई के लिए खेलते थे, लेकिन कमबैक न होने के चलते उन्होंने महाराष्ट्र के लिए खेलने का फैसला किया. शुरू में शॉ संघर्ष करते दिखे, लेकिन चंडीगढ़ के खिलाफ दूसरी पारी में उन्होंने बल्ले से हाहाकार मचा दिया. उन्होंने महज 141 गेंद में दोहरा शतक जमाया. 222 रन की पारी में शॉ ने 29 चौके जबकि 5 छक्के जमाए और हुंकार भर दी. वह रणजी में तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक जमाने वाले बल्लेबाज साबित हुए हैं.

नंबर-1 पर कौन?

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज दोहरे शतक की बात करें तो हैदराबाद के तन्मय अग्रवाल नंबर-1 पर हैं. उन्होंने 2024 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 119 बॉल में डबल सेंचुरी लगाई थी. वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के पूर्व कोच और खिलाड़ी रवि शास्त्री हैं. 1985 में शास्त्री ने बड़ौदा के खिलाफ 123 बॉल में डबल सेंचुरी ठोक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था. पृथ्वी ने इस मैच में महज 72 गेंद में शतकीय पारी पूरी कर ली थी.

चंडीगढ़ ने जीता था टॉस

मुकाबले में चंडीगढ़ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पहली पारी में शॉ का बल्ला नहीं चला लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के शतक के दम पर टीम ने बोर्ड पर 313 रन टांग दिए थे. चंडीगढ़ की टीम 209 रन पर ही सिमट गई. दूसरी पारी की शुरुआत में ही शॉ जबरदस्त फॉर्म में नजर आए और दोहरा शतक ठोककर विरोधी टीम को 464 रन का पहाड़नुमा लक्ष्य दिया.