49 चौके... 4 छक्के और 379 रन, ब्रायन लारा के 400 रन का रिकॉर्ड तोड़ देता भारत का ये खूंखार बल्लेबाज! पहुंच गया था बेहद करीब

Prithvi Shaw Triple Century: ब्रयान लारा, वेस्टइंडीज का वो महान बल्लेबाज जिसने टेस्ट क्रिकेट में 400 रन का ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो अब तक कोई तोड़ नहीं सका है. सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं, लारा के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी सबसे बड़े स्कोर (नाबाद 501 रन) का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. लारा की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दूसरी बेस्ट पारी नाबाद 400 रन की है. 2023 में उनकी 400 रन की इस पारी को पीछे छोड़कर भारत का एक बल्लेबाज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में उनसे आगे निकल सकता था, लेकिन कुछ रनों से चूक गया. इस विस्फोटक बल्लेबाज ने एक रणजी ट्रॉफी मैच में 379 रन ठोक दिए थे.

इस भारतीय ने रच दिया था इतिहास

दरअसल, यह बल्लेबाज पृथ्वी शॉ हैं, जो अभी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. 2018 में शतक के साथ टेस्ट डेब्यू करने के बाद वह टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए. इसका बड़ा कारण रहा उनका लगातार खराब प्रदर्शन. भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके 25 साल के पृथ्वी शॉ को 2020 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम में शामिल किया गया, लेकिन वह मिले मौकों को भुना नहीं पाए, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. 2020-21 में ही उनका वनडे और टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी हुआ, लेकिन यहां भी उन्होंने अपने प्रदर्शन से निराश ही किया. इसके बाद से ही वह भारत की किसी भी फॉर्मेट की टीम का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के इंतजार के बीच पृथ्वी शॉ के बल्ले से एक तिहरा शतक निकला, जिसकी गूंज दुनियाभर को सुनाई दी थी. इस ट्रिपल सेंचुरी के साथ उन्होंने इतिहास भी रच दिया था.

49 चौके... 4 छक्के और 379 रन

जनवरी 2023 में पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में यह तिहरा शतक जमाया. उन्होंने असम के खिलाफ 379 रनों की मैराथन पारी खेली. यह उनका न केवल पहला फर्स्ट क्लास तिहरा शतक था, बल्कि उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ डाले. पृथ्वी शॉ ने यह ऐतिहासिक पारी गुवाहाटी के अमीनगांव क्रिकेट ग्राउंड में मुंबई और असम के बीच खेले गए रणजी ट्रॉफी मैच में खेली. पृथ्वी शॉ ने इस पारी में 383 गेंदों का सामना करते हुए 379 रन बनाए, जिसमें 49 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट करीब 100 का रहा. शॉ का 379 रनों का यह स्कोर रणजी ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के बीबी निंबालकर के नाम है, जिन्होंने 1948-49 में काठियावाड़ के खिलाफ नाबाद 443 रन बनाए थे.

लारा से आगे निकलते का था मौका

पृथ्वी शॉ अगर 22 रन और बना लेते तो वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में ब्रायन लारा को पीछे छोड़ देते. लारा ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में नाबाद 400 रन बनाए थे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है. हालांकि, शॉ कुछ रनों से चूक गए.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

ब्रायन लारा - नाबाद 501 रन

हनीफ मोहम्मद - 499 रन

डॉन ब्रैडमैन - नाबाद 452 रन

बीबी निंबालकर - नाबाद 443 रन

बिल पोंसफोर्ड - 437 रन

बिल पोंसफोर्ड - 429 रन

आफताब बलोच - 428 रन

AC मैक्लारेन - 424 रन

SA नॉर्थईस्ट - नाबाद 410 रन

ग्रीम हिक - नाबाद 405 रन

ब्रायन लारा - नाबाद 400 रन

नावेद लतीफ - 394 रन

स्टीफन कुक - 390 रन

बी सटक्लिफ - 385 रन

चार्ल्स ग्रेगोरी - 383 रन

मैथ्यू हेडन - 380 रन

पृथ्वी शॉ - 379 रन

शॉ ने नाम किए कई रिकॉर्ड

पृथ्वी शॉ ने तिहरे शतक के साथ मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी तोड़ा. उन्होंने संजय मांजरेकर के 1990-91 के 377 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इसके अलावा पृथ्वी शॉ भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिनके नाम रणजी ट्रॉफी (फर्स्ट क्लास) में तिहरा शतक, विजय हजारे ट्रॉफी (घरेलू वनडे) में दोहरा शतक और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (घरेलू टी20) में शतक दर्ज है.