49 चौके... 4 छक्के और 379 रन, ब्रायन लारा के 400 रन का रिकॉर्ड तोड़ देता भारत का ये खूंखार बल्लेबाज! पहुंच गया था बेहद करीब

Prithvi Shaw Triple Hundred: 2023 में भारत के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले ब्रायन लारा को पीछे छोड़ने का मौका था, लेकिन वह कुछ रनों से चूक गए. उन्होंने एक रणजी ट्रॉफी मैच में 379 की पारी खेली. लारा के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नाबाद 501 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने फर्स्ट क्लास में 400 रन की भी पारी खेली थी, जो उनका दूसरा बेस्ट स्कोर है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:38 PM IST
Prithvi Shaw Triple Century: ब्रयान लारा, वेस्टइंडीज का वो महान बल्लेबाज जिसने टेस्ट क्रिकेट में 400 रन का ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो अब तक कोई तोड़ नहीं सका है. सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं, लारा के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी सबसे बड़े स्कोर (नाबाद 501 रन) का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. लारा की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दूसरी बेस्ट पारी नाबाद 400 रन की है. 2023 में उनकी 400 रन की इस पारी को पीछे छोड़कर भारत का एक बल्लेबाज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में उनसे आगे निकल सकता था, लेकिन कुछ रनों से चूक गया. इस विस्फोटक बल्लेबाज ने एक रणजी ट्रॉफी मैच में 379 रन ठोक दिए थे.

इस भारतीय ने रच दिया था इतिहास 

दरअसल, यह बल्लेबाज पृथ्वी शॉ हैं, जो अभी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. 2018 में शतक के साथ टेस्ट डेब्यू करने के बाद वह टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए. इसका बड़ा कारण रहा उनका लगातार खराब प्रदर्शन. भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके 25 साल के पृथ्वी शॉ को 2020 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम में शामिल किया गया, लेकिन वह मिले मौकों को भुना नहीं पाए, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. 2020-21 में ही उनका वनडे और टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी हुआ, लेकिन यहां भी उन्होंने अपने प्रदर्शन से निराश ही किया. इसके बाद से ही वह भारत की किसी भी फॉर्मेट की टीम का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के इंतजार के बीच पृथ्वी शॉ के बल्ले से एक तिहरा शतक निकला, जिसकी गूंज दुनियाभर को सुनाई दी थी. इस ट्रिपल सेंचुरी के साथ उन्होंने इतिहास भी रच दिया था.

ये भी पढ़ें: आकाशदीप की जगह मिला मौका... इस अनकैप्ड भारतीय क्रिकेटर की चमकी किस्मत, अचानक आ गया बुलावा

49 चौके... 4 छक्के और 379 रन

जनवरी 2023 में पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में यह तिहरा शतक जमाया. उन्होंने असम के खिलाफ 379 रनों की मैराथन पारी खेली. यह उनका न केवल पहला फर्स्ट क्लास तिहरा शतक था, बल्कि उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ डाले. पृथ्वी शॉ ने यह ऐतिहासिक पारी गुवाहाटी के अमीनगांव क्रिकेट ग्राउंड में मुंबई और असम के बीच खेले गए रणजी ट्रॉफी मैच में खेली. पृथ्वी शॉ ने इस पारी में 383 गेंदों का सामना करते हुए 379 रन बनाए, जिसमें 49 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट करीब 100 का रहा. शॉ का 379 रनों का यह स्कोर रणजी ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के बीबी निंबालकर के नाम है, जिन्होंने 1948-49 में काठियावाड़ के खिलाफ नाबाद 443 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: 12 चौके.. 8 छक्के और 125 रन! इंटरनेशनल क्रिकेट का नया तूफान... एक साथ 80 खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे

लारा से आगे निकलते का था मौका

पृथ्वी शॉ अगर 22 रन और बना लेते तो वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में ब्रायन लारा को पीछे छोड़ देते. लारा ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में नाबाद 400 रन बनाए थे, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है. हालांकि, शॉ कुछ रनों से चूक गए.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

ब्रायन लारा - नाबाद 501 रन
हनीफ मोहम्मद - 499 रन
डॉन ब्रैडमैन - नाबाद 452 रन
बीबी निंबालकर - नाबाद 443 रन
बिल पोंसफोर्ड - 437 रन
बिल पोंसफोर्ड - 429 रन
आफताब बलोच - 428 रन
AC मैक्लारेन - 424 रन
SA नॉर्थईस्ट - नाबाद 410 रन  
ग्रीम हिक - नाबाद 405 रन 
ब्रायन लारा - नाबाद 400 रन
नावेद लतीफ - 394 रन
स्टीफन कुक - 390 रन
बी सटक्लिफ - 385 रन
चार्ल्स ग्रेगोरी - 383 रन
मैथ्यू हेडन - 380 रन
पृथ्वी शॉ - 379 रन

शॉ ने नाम किए कई रिकॉर्ड

पृथ्वी शॉ ने तिहरे शतक के साथ मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी तोड़ा. उन्होंने संजय मांजरेकर के 1990-91 के 377 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इसके अलावा पृथ्वी शॉ भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिनके नाम रणजी ट्रॉफी (फर्स्ट क्लास) में तिहरा शतक, विजय हजारे ट्रॉफी (घरेलू वनडे) में दोहरा शतक और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (घरेलू टी20) में शतक दर्ज है.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में

;