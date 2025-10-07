VIDEO: पृथ्वी शॉ का नया कांड... सरेआम सरफराज के भाई पर किया वार, वीडियो से मचा हाहाकार

Prithvi Shaw: पृथ्वी शॉ, वो नाम जो टीम इंडिया में क्रिकेट में तूफान की तरह आया और समुंदर की लहरों की तरह वापस चला गया. पृथ्वी शॉ पिछले कुछ सालों से खेल से कम बल्कि कंट्रोवर्सी से ज्यादा चर्चा में रहते हैं. अब शॉ ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. लाइव मैच में उन्होंने ऐसा आपा खोया कि सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है.
Prithvi Shaw: पृथ्वी शॉ, वो नाम जो टीम इंडिया में क्रिकेट में तूफान की तरह आया और समुंदर की लहरों की तरह वापस चला गया. पृथ्वी शॉ पिछले कुछ सालों से खेल से कम बल्कि कंट्रोवर्सी से ज्यादा चर्चा में रहते हैं. अब शॉ ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. लाइव मैच में उन्होंने ऐसा आपा खोया कि सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है. पृथ्वी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वह सरफराज के छोटे भाई मुशीर खान पर बल्ला उबाते दिखे.
मुंबई बनाम महाराष्ट्र में टक्कर
पृथ्वी शॉ मंगलवार को गहुंजे के एमसीए स्टेडियम में अपनी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ खेलने उतरे. महाराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने धमाकेदार शतकीय पारी खेली, लेकिन बल्लेबाजी से ज्यादा कंट्रोवर्सी के चक्कर में चर्चा में आ गए. शॉ अपनी ही टीम के पुराने साथियों से भिड़ गए. शॉ अपने दोहरे शतक से चूके और 181 रन पर विकेट गंवा बैठे. मुशीर खान ने उन्हें आउट किया, लेकिन जब कैमरा शॉ की तरफ वापस आया तो वह मुशीर पर बल्ले से हमला करते दिखे.
अंपायर और नॉन स्ट्राइकर ने किया बीच-बचाव
शॉ को मुंबई ने मुशीर खान पर बल्ले से हमला किया, हालांकि मुशीर आगे निकल चुके थे. उनके साथी बल्लेबाज और अंपायर्स ने बीच-बचाव किया. हालांकि, इस घटना के बाद मुंबई के प्लेयर्स और शॉ के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. मुंबई के पूर्व कप्तान सिद्धेश लाड, उनके पीछे-पीछे आए और शॉ के पवेलियन लौटने से पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई.
शॉ की शानदार शुरुआत
पृथ्वी शॉ लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और मौके की तलाश में हैं. कुछ महीनों पहले उन्होंने अचानक मुंबई को छोड़ने का फैसला किया था. यह महाराष्ट्र के लिए उनका पहला मुकाबला था और उन्होंने शानदार शुरुआत की है. शॉ ने 220 गेंद में 181 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी इस पारी से ज्यादा पृथ्वी की लड़ाई के चर्चे देखने को मिल रहे हैं.