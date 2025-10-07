Advertisement
trendingNow12952099
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: पृथ्वी शॉ का नया कांड... सरेआम सरफराज के भाई पर किया वार, वीडियो से मचा हाहाकार

Prithvi Shaw: पृथ्वी शॉ, वो नाम जो टीम इंडिया में क्रिकेट में तूफान की तरह आया और समुंदर की लहरों की तरह वापस चला गया. पृथ्वी शॉ पिछले कुछ सालों से खेल से कम बल्कि कंट्रोवर्सी से ज्यादा चर्चा में रहते हैं. अब शॉ ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. लाइव मैच में उन्होंने ऐसा आपा खोया कि सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prithvi Shaw
Prithvi Shaw

Prithvi Shaw: पृथ्वी शॉ, वो नाम जो टीम इंडिया में क्रिकेट में तूफान की तरह आया और समुंदर की लहरों की तरह वापस चला गया. पृथ्वी शॉ पिछले कुछ सालों से खेल से कम बल्कि कंट्रोवर्सी से ज्यादा चर्चा में रहते हैं. अब शॉ ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. लाइव मैच में उन्होंने ऐसा आपा खोया कि सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है. पृथ्वी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वह सरफराज के छोटे भाई मुशीर खान पर बल्ला उबाते दिखे.

मुंबई बनाम महाराष्ट्र में टक्कर

पृथ्वी शॉ मंगलवार को गहुंजे के एमसीए स्टेडियम में अपनी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ खेलने उतरे. महाराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने धमाकेदार शतकीय पारी खेली, लेकिन बल्लेबाजी से ज्यादा कंट्रोवर्सी के चक्कर में चर्चा में आ गए. शॉ अपनी ही टीम के पुराने साथियों से भिड़ गए. शॉ अपने दोहरे शतक से चूके और 181 रन पर विकेट गंवा बैठे. मुशीर खान ने उन्हें आउट किया, लेकिन जब कैमरा शॉ की तरफ वापस आया तो वह मुशीर पर बल्ले से हमला करते दिखे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अंपायर और नॉन स्ट्राइकर ने किया बीच-बचाव

शॉ को मुंबई ने मुशीर खान पर बल्ले से हमला किया, हालांकि मुशीर आगे निकल चुके थे. उनके साथी बल्लेबाज और अंपायर्स ने बीच-बचाव किया. हालांकि, इस घटना के बाद मुंबई के प्लेयर्स और शॉ के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. मुंबई के पूर्व कप्तान सिद्धेश लाड, उनके पीछे-पीछे आए और शॉ के पवेलियन लौटने से पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई.

ये भी पढे़ं.. ननद-भाभी की मस्ती... अर्जुन की मंगेतर का ताजा वीडियो छाया, सारा तेंदुलकर का मजेदार पोस्ट वायरल

शॉ की शानदार शुरुआत

पृथ्वी शॉ लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और मौके की तलाश में हैं. कुछ महीनों पहले उन्होंने अचानक मुंबई को छोड़ने का फैसला किया था. यह महाराष्ट्र के लिए उनका पहला मुकाबला था और उन्होंने शानदार शुरुआत की है. शॉ ने 220 गेंद में 181 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी इस पारी से ज्यादा पृथ्वी की लड़ाई के चर्चे देखने को मिल रहे हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Prithvi Shaw

Trending news

अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
doomsday fish in tamil nadu
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
Punjab
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
Sabarimala
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
All India Weather update
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?