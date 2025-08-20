25 साल की उम्र में इस क्रिकेटर को लेना पड़ेगा संन्यास! सेलेक्टर्स ने एक बार फिर किया सौतेला बर्ताव

एशिया कप 2025 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जाएगा. भारत इस टूर्नामेंट में अपना पहला ही मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ खेलेगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने एक विस्फोटक बल्लेबाज को एशिया कप 2025 की टीम में नहीं चुना है. सेलेक्टर्स लंबे समय से इस क्रिकेटर के साथ सौतेला बर्ताव कर रहे हैं.

25 साल की उम्र में इस क्रिकेटर को लेना पड़ेगा संन्यास!

25 साल की उम्र में ही इस खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है. गेंदबाजों को आतंकित करने वाली बल्लेबाजी के बावजूद इस क्रिकेटर को लंबे समय से भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है. सेलेक्टर्स इस खिलाड़ी को कोई भाव नहीं दे रहे हैं. ऐसा लगता है कि इस क्रिकेटर को दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया है. इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी की झलक भी देखने को मिलती है.

BCCI ने एक झटके में खत्म किया इस दिग्गज क्रिकेटर का करियर! महान रिकॉर्ड्स के बावजूद दूध में से मक्खी की तरह निकाला

सेलेक्टर्स का सौतेला बर्ताव

तूफानी बल्लेबाजी में माहिर ओपनर पृथ्वी शॉ को पिछले 4 साल से भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. पृथ्वी शॉ को इस बार भी सेलेक्टर्स ने नजरअंदाज किया है. एशिया कप 2025 के लिए विस्फोटक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को चुना जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बता दें कि पृथ्वी शॉ यह साबित कर चुके हैं कि वह बेहद खतरनाक ओपनर हैं. पृथ्वी शॉ की वो पारी भला कौन भूल सकता है, जब उन्होंने 11 जनवरी 2023 को असम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में 383 गेंदों पर 379 रन ठोक दिए थे. पृथ्वी शॉ की इस विस्फोटक पारी में 49 चौके और 4 छक्के शामिल रहे.

सचिन और सहवाग का कॉम्बिनेशन

अच्छी फॉर्म और टैलेंट के बावजूद पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में मौका नहीं दिया जा रहा, जो काफी सवाल खड़े करता है. पृथ्वी शॉ इतनी घातक बल्लेबाजी करते हैं कि उनके सामने विरोधी गेंदबाज भी रहम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं. पृथ्वी शॉ अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं. आखिरी बार ये बल्लेबाज साल 2021 में श्रीलंका दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज में खेलता नजर आया था. पृथ्वी शॉ को सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का कॉम्बिनेशन माना जाता है, जिनके पास एक से बढ़कर एक शॉट्स मौजूद हैं. पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए 5 टेस्ट मैचों में 339 रन बनाए हैं. इसके अलावा पृथ्वी शॉ ने 6 वनडे मैचों में 189 रन बनाए हैं. भारत के लिए पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 1 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है, जिसमें वह खाता भी नहीं खोल पाए. 79 IPL मैचों में पृथ्वी शॉ ने 1892 रन बनाए हैं.

जिता चुका है वर्ल्ड कप

भारत के मौजूदा टेस्ट कप्तान शुभमन गिल भी 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में खेल चुके हैं, लेकिन मेन टीम इंडिया से अब पृथ्वी शॉ को साइड धकेला जा रहा है. अपनी कप्तानी में 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पृथ्वी शॉ को साल 2018 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला था. इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए कई मौकों पर शानदार पारियां भी खेलीं. पृथ्वी शॉ भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन अब तीनों ही फॉर्मेट्स में उनकी जगह छिन गई है.