Prithvi Shaw बोले- 'Rahul Dravid Sir के अंडर खेलने का अलग ही मजा है'

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) अपनी अब तक कामयाबी के लिए अक्सर अपने गुरु राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) का शुक्रिया अदा करते हैं. एक बार फिर उन्होंने 'द वॉल' (The Wall) की तारीफों के पुल बांधे हैं.

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की कप्तानी में टीम इंडिया (Team India) इस वक्त श्रीलंका (Sri Lanka) के दौरे पर है जहां उन्हें 3 वनडे और 3 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. इस टूर पर 'मिस्टर भरोसेमंद' राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को भारतीय टीम का हेड कोच (Head Coach) बनाया गया है. ऐसे में पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) को एक बार फिर द्रविड़ से काफी कुछ सीखने को मिलेगा.



पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) इंडियन एक्सप्रेस से कहा, राहुल सर के अंडर खेलने का अलग ही मजा है. वो इंडिया अंडर-19 में हमारे कोच थे, वो जिस तरह से बात करते हैं और अपना कोचिंग का एक्सपीरिएंस शेयर करते हैं, वो बेहतरीन है. जब भी खेल की बात करते हैं तो ये नजर आता है कि उन्हें कितना तजुर्बा है. वो क्रिकेट के बारे में सबकुछ जानते हैं. जिस तरह वो हालात का इस्तेमाल करना सिखाते हैं वो शानदार है.

