Advertisement
trendingNow13021808
Hindi Newsक्रिकेट

पटरी पर लौट रहे पृथ्वी शॉ.. विस्फोटक पारी से बजाया कमबैक का बिगुल, IPL ऑक्शन में फिर होगी डिमांड?

टीम इंडिया के लिए गुमनाम हो रहे पृथ्वी शॉ का ग्राफ फिर से उठने लगा है. भारतीय टीम ही नहीं बल्कि आईपीएल से भी शॉ को लोग भूलने लगे थे. पिछले ऑक्शन में पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे लेकिन इस बार मिनी ऑक्शन से पहले हुंकार भर दी है. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धुआंधार पारी खेली. 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 28, 2025, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prithvi Shaw
Prithvi Shaw

टीम इंडिया के लिए गुमनाम हो रहे पृथ्वी शॉ का ग्राफ फिर से उठने लगा है. भारतीय टीम ही नहीं बल्कि आईपीएल से भी शॉ को लोग भूलने लगे थे. पिछले ऑक्शन में पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे लेकिन इस बार मिनी ऑक्शन से पहले हुंकार भर दी है. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धुआंधार पारी खेली. उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में महाराष्ट्र के लिए कप्तानी डेब्यू किया और बल्लेबाजी से फिर अपना पुराना अंदाज दिखाया. 

शॉ ने ठोकी दमदार फिफ्टी

पृथ्वी शॉ ने अपनी नई टीम महाराष्ट्र के लिए दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने 36 गेंदों में 66 रन बनाकर हैदराबाद को आठ विकेट से मात दे दी. उनकी पारी में नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे, उन्होंने 23 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया. 192 रनों का पीछा करते हुए, महाराष्ट्र ने आठ गेंद और इतने ही विकेट बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया. वहीं, अर्शिन कुलकर्णी ने भी बल्ले से धमाल मचाया. उन्होंने 54 गेंदों में 89 रन ठोक डाले. 20 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी नाबाद पारी के दौरान 12 चौके और दो छक्के लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

मिनी ऑक्शन में होंगे 50 स्लॉट

आईपीएल 2026 के लिए 50 स्लॉट्स खाली हैं. 2024 ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी को रिलीज कर दिया था. इसके बाद घरेलू क्रिकेट में पृथ्वी लगातार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं. शॉ को कभी भारत का अगला बैटिंग स्टार माना जाता था, कई सालों के इनकंसिस्टेंट और ऑफ-फील्ड डिस्ट्रैक्शन के बाद इस सीजन में मुंबई से महाराष्ट्र शिफ्ट होने के बाद अपने करियर को फिर से बनाना शुरू कर दिया है.

ये भी पढे़ं.. 'इमोशनल कोच होना अच्छी बात नहीं..' गंभीर की कोचिंग में कहां है कच्चापन? डिविलियर्स ने निकाल दी ये खामी

रणजी में ठोकी डबल सेंचुरी

26 साल के शॉ ने पिछले पांच मैचों में 470 रन बनाए हैं, जिसमें इस सीजन की रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ 222 रन भी शामिल हैं. साल 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे, ने 2017 में तमिलनाडु के खिलाफ मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था. उन्होंने एक मुश्किल दौर के बाद, जिसमें उन्हें रेड-बॉल टीम में अपनी जगह गंवानी पड़ी थी, एक नई शुरुआत के लिए सीजन से पहले मुंबई छोड़ दिया था. उन्होंने अगस्त में बुची बाबू इनविटेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाफ सेंचुरी बनाकर महाराष्ट्र के लिए अपने पहले कॉम्पिटिटिव मैच में असर डाला.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL auction

Trending news

जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
tiger reserve park
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
Congress MLA
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
Vladimir Putin
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
PM Modi Udupi Visit
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
Karnataka News
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
urban naxal
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
power index 2025
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
West Bengal news
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Madras High Court
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब