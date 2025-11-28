पटरी पर लौट रहे पृथ्वी शॉ.. विस्फोटक पारी से बजाया कमबैक का बिगुल, IPL ऑक्शन में फिर होगी डिमांड?

टीम इंडिया के लिए गुमनाम हो रहे पृथ्वी शॉ का ग्राफ फिर से उठने लगा है. भारतीय टीम ही नहीं बल्कि आईपीएल से भी शॉ को लोग भूलने लगे थे. पिछले ऑक्शन में पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे लेकिन इस बार मिनी ऑक्शन से पहले हुंकार भर दी है. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धुआंधार पारी खेली. उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में महाराष्ट्र के लिए कप्तानी डेब्यू किया और बल्लेबाजी से फिर अपना पुराना अंदाज दिखाया.

शॉ ने ठोकी दमदार फिफ्टी

पृथ्वी शॉ ने अपनी नई टीम महाराष्ट्र के लिए दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने 36 गेंदों में 66 रन बनाकर हैदराबाद को आठ विकेट से मात दे दी. उनकी पारी में नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे, उन्होंने 23 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया. 192 रनों का पीछा करते हुए, महाराष्ट्र ने आठ गेंद और इतने ही विकेट बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया. वहीं, अर्शिन कुलकर्णी ने भी बल्ले से धमाल मचाया. उन्होंने 54 गेंदों में 89 रन ठोक डाले. 20 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी नाबाद पारी के दौरान 12 चौके और दो छक्के लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

मिनी ऑक्शन में होंगे 50 स्लॉट

आईपीएल 2026 के लिए 50 स्लॉट्स खाली हैं. 2024 ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी को रिलीज कर दिया था. इसके बाद घरेलू क्रिकेट में पृथ्वी लगातार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं. शॉ को कभी भारत का अगला बैटिंग स्टार माना जाता था, कई सालों के इनकंसिस्टेंट और ऑफ-फील्ड डिस्ट्रैक्शन के बाद इस सीजन में मुंबई से महाराष्ट्र शिफ्ट होने के बाद अपने करियर को फिर से बनाना शुरू कर दिया है.

ये भी पढे़ं.. 'इमोशनल कोच होना अच्छी बात नहीं..' गंभीर की कोचिंग में कहां है कच्चापन? डिविलियर्स ने निकाल दी ये खामी

रणजी में ठोकी डबल सेंचुरी

26 साल के शॉ ने पिछले पांच मैचों में 470 रन बनाए हैं, जिसमें इस सीजन की रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ 222 रन भी शामिल हैं. साल 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे, ने 2017 में तमिलनाडु के खिलाफ मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था. उन्होंने एक मुश्किल दौर के बाद, जिसमें उन्हें रेड-बॉल टीम में अपनी जगह गंवानी पड़ी थी, एक नई शुरुआत के लिए सीजन से पहले मुंबई छोड़ दिया था. उन्होंने अगस्त में बुची बाबू इनविटेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाफ सेंचुरी बनाकर महाराष्ट्र के लिए अपने पहले कॉम्पिटिटिव मैच में असर डाला.