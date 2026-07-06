पृथ्वी के साथ सगाई टूटने के चर्चे... आकृति की आ गई सफाई, कहा- मैं खुश हूं..

भारतीय क्रिकेट के जाने-माने चेहरे पृथ्वी शॉ अचानक सुर्खियों में आ गए हैं. पृथ्वी शॉ वो खिलाड़ी हैं, जिनके चर्चे पिछले कुछ सालों से खेल से ज्यादा विवादों के चलते होते हैं. अब शॉ की जिंदगी में नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है. 4 महीने पहले उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सगाई की थी, लेकिन अब ब्रेकअप चर्चे तेज हैं. इसपर मंगेतर की सफाई आ चुकी है. सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट कर उन्होंने अफवाहों को खारिज किया और अपने होने वाले पति के लिए ढाल बन गईं.
आकृति अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर कुछ पोस्ट की थी, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों में दूरियां बन चुकी हैं. आकृति ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर धोखा मिलने का दर्द तक बयां किया था. उन्होंने एक स्टोरी में लिखा, 'मुझे कई बार धोखा मिला, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा.' हालांकि, उन्होंने स्टोरी में किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन यूजर्स इसे पृथ्वी शॉ से जोड़ने लगे. वहीं, 5 जुलाई को आकृति ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, 'वो हमेशा झूठ बोलेंगे.'
अब सफाई में आकृति ने लिखा, 'मैंने कभी अपने मंगेतर के नाम का जिक्र नहीं किया और न ही मैंने यह कहा कि हमारी सगाई टूट गई है या हम अलग हो गए हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि कई लोगों ने मान लिया कि वह (पोस्ट) उनके बारे में था. हम साथ में खुश हैं, हमारी सगाई अभी भी बरक़रार है और हम बिल्कुल ठीक हैं. इससे मुझे यह भी एहसास हुआ है कि अफवाहों और अंदाज़ों की वजह से किसी पब्लिक फिगर की छवि और प्रतिष्ठा पर असर पड़ना कितना आसान है. बिना किसी नाम या संदर्भ के एक अकेला पोस्ट भी लोगों को ऐसे निष्कर्ष निकालने पर मजबूर कर सकता है जो सच नहीं हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं स्पष्टीकरण देने के लिए यह स्टोरी कभी नहीं पोस्ट करना चाहती थी. लेकिन जब मेरे पार्टनर की गरिमा इतने सारे पोस्ट का विषय बन गई, तो मुझे पता था कि मैं चुप नहीं रह सकती. सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को तथ्यों के बजाय लगातार अटकलों और अंदाज़ों के आधार पर परखा जाता है और उन पर सवाल उठाए जाते हैं.'
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एक और स्टोरी में आकृति ने लिखा, 'वह स्टोरी केवल मेरे 'क्लोज फ्रेंड्स' के लिए थी, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उस इंसान की प्रतिष्ठा पर बात आ गई जिससे मैं प्यार करती हूं. अब भी, मैं यह उजागर नहीं करना चाहती कि वह स्टोरी असल में किसके बारे में थी, क्योंकि मैं कर्म में विश्वास रखती हूं और ईश्वर अपने समय पर न्याय करेंगे. ऑनलाइन आप जो कुछ भी देखते हैं, वह इस लायक नहीं होता कि उस पर मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाएं और हर अफवाह पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए.'