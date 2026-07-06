पृथ्वी के साथ सगाई टूटने के चर्चे... आकृति की आ गई सफाई, कहा- मैं खुश हूं..

अब सफाई में आकृति ने लिखा, 'मैंने कभी अपने मंगेतर के नाम का जिक्र नहीं किया और न ही मैंने यह कहा कि हमारी सगाई टूट गई है या हम अलग हो गए हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि कई लोगों ने मान लिया कि वह (पोस्ट) उनके बारे में था. हम साथ में खुश हैं, हमारी सगाई अभी भी बरक़रार है और हम बिल्कुल ठीक हैं. इससे मुझे यह भी एहसास हुआ है कि अफवाहों और अंदाज़ों की वजह से किसी पब्लिक फिगर की छवि और प्रतिष्ठा पर असर पड़ना कितना आसान है. बिना किसी नाम या संदर्भ के एक अकेला पोस्ट भी लोगों को ऐसे निष्कर्ष निकालने पर मजबूर कर सकता है जो सच नहीं हैं.'