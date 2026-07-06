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पृथ्वी के साथ सगाई टूटने के चर्चे... आकृति की आ गई सफाई, कहा- मैं खुश हूं..

भारतीय क्रिकेट के जाने-माने चेहरे पृथ्वी शॉ अचानक सुर्खियों में आ गए हैं. पृथ्वी शॉ वो खिलाड़ी हैं, जिनके चर्चे पिछले कुछ सालों से खेल से ज्यादा विवादों के चलते होते हैं. अब शॉ की जिंदगी में नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है. 4 महीने पहले उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सगाई की थी, लेकिन अब ब्रेकअप चर्चे तेज हैं. इसपर मंगेतर की सफाई आ चुकी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 06, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:41 PM IST
पृथ्वी के साथ सगाई टूटने के चर्चे... आकृति की आ गई सफाई, कहा- मैं खुश हूं..
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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