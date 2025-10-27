72 गेंद पर शतक... 'हिटमैन' से भी विस्फोटक बल्लेबाज ने मचाई तबाही, BCCI ने दूध में से मक्खी की तरह किया था बाहर

Team India Cricketer: भारत का एक क्रिकेटर ऐसा है जो बल्लेबाजी में 'हिटमैन' रोहित शर्मा से भी ज्यादा खतरनाक है. हालांकि 25 साल की उम्र में ही इस खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है. गेंदबाजों को आतंकित करने वाली बल्लेबाजी के बावजूद इस क्रिकेटर को लंबे समय से भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है. सेलेक्टर्स इस खिलाड़ी को कोई भाव नहीं दे रहे हैं. ऐसा लगता है कि इस क्रिकेटर को दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया है. इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी की झलक भी देखने को मिलती है.

'हिटमैन' से भी विस्फोटक बल्लेबाज ने मचाई तबाही

तूफानी बल्लेबाजी में माहिर ओपनर पृथ्वी शॉ को पिछले 4 साल से भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. पृथ्वी शॉ इस वक्त रणजी ट्रॉफी में तहलका मचा रहे हैं. पृथ्वी शॉ ने चंडीगढ़ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप-B मैच में महाराष्ट्र के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 72 गेंद पर ही शतक ठोक दिया. यह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में संयुक्त रूप से छठा सबसे तेज शतक भी है. पृथ्वी शॉ इस साल की शुरुआत में मुंबई का साथ छोड़कर महाराष्ट्र की रणजी टीम से जुड़ गए थे. महाराष्ट्र के लिए यह उनका पहला शतक है. पृथ्वी शॉ के फर्स्ट क्लास करियर का यह 14वां शतक है.

72 गेंद पर पूरा किया शतक

पृथ्वी शॉ ने अपना शतक सिर्फ 72 गेंद पर पूरा किया और यह अभी तक के रणजी ट्रॉफी के इतिहास में संयुक्त रूप से छठा सबसे तेज शतक भी है. रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम है, जिन्होंने 2016-17 सीजन में 48 गेंदों में शतक लगाया था. रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पृथ्वी शॉ से भी तेज शतक जड़ने वाले अन्य बल्लेबाज रियान पराग (56 गेंद), आरके बोरा (56), एस रूबेन पॉल (60), रजत पाटीदार (68) और नमन ओझा (69) हैं. पृथ्वी शॉ यह साबित कर चुके हैं कि वह 'हिटमैन' रोहित शर्मा से भी ज्यादा खतरनाक है.

383 गेंदों पर 379 रन ठोक दिए

पृथ्वी शॉ की वो पारी भला कौन भूल सकता है, जब उन्होंने 11 जनवरी 2023 को असम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में 383 गेंदों पर 379 रन ठोक दिए थे. पृथ्वी शॉ की इस विस्फोटक पारी में 49 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. अच्छी फॉर्म और टैलेंट के बावजूद पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में मौका नहीं दिया जा रहा, जो काफी सवाल खड़े करता है. पृथ्वी शॉ इतनी घातक बल्लेबाजी करते हैं कि उनके सामने विरोधी गेंदबाज भी रहम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं. पृथ्वी शॉ अकेले दम पर मैच पलटने का माद्दा रखते हैं. आखिरी बार ये बल्लेबाज साल 2021 में श्रीलंका दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज में खेलता नजर आया था.

सचिन-सहवाग का कॉम्बो

पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की झलक देखने को मिलती है. पृथ्वी शॉ की बैटिंग के अंदाज में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का कॉम्बो देखने को मिला है. सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भी शुरुआत के ओवरों से तहलका मचाते थे और जमकर रन लूटते थे. बता दें कि भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री कह चुके हैं कि पृथ्वी शॉ में सहवाग, सचिन और लारा की झलक दिखती है. पृथ्वी बिना किसी डर के जमकर रन लूटते हैं. पृथ्वी शॉ को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले तो वह दुनिया के किसी भी कोने में रन बना सकते हैं.

जिता चुका है वर्ल्ड कप

शुभमन गिल 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में खेल चुके हैं, लेकिन मेन टीम इंडिया से अब पृथ्वी शॉ को साइड धकेला जा रहा है. अपनी कप्तानी में 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पृथ्वी शॉ को साल 2018 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला था. इस खिलाड़ी ने टीम इंडिया के लिए कई मौकों पर शानदार पारियां भी खेलीं. पृथ्वी शॉ भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन अब तीनों ही फॉर्मेट्स में उनकी जगह छिन गई है. पृथ्वी शॉ ने भारत के लिए 5 टेस्ट मैचों में 339 रन बनाए हैं. टेस्ट में पृथ्वी शॉ के नाम 1 शतक है. इसके अलावा पृथ्वी शॉ ने 6 वनडे मैचों में 189 रन बनाए हैं. भारत के लिए पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 1 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है, जिसमें वह खाता भी नहीं खोल पाए. 79 IPL मैचों में पृथ्वी शॉ ने 1892 रन बनाए हैं. पृथ्वी शॉ बेहद आक्रामक बल्लेबाज हैं. पृथ्वी शॉ उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो टेस्ट क्रिकेट को वनडे क्रिकेट के अंदाज में खेलते हैं. फर्स्ट क्लास मैचों में पृथ्वी शॉ का बेस्ट स्कोर 379 रन है.