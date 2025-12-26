Advertisement
trendingNow13054758
Hindi Newsक्रिकेटपृथ्वी शॉ इस बार DC को नहीं करेंगे निराश.. ऑक्शन में 75 लाख में बचाई लाज, VHT में ठोकी फिफ्टी

पृथ्वी शॉ इस बार DC को नहीं करेंगे निराश.. ऑक्शन में 75 लाख में बचाई लाज, VHT में ठोकी फिफ्टी

कभी टीम इंडिया का फ्यूचर कहे जाने वाले पृथ्वी शॉ का ग्राफ 2022 से नीचे आ गया. टीम इंडिया में डेब्यू में शतक के बाद उनकी तुलना सचिन जैसे महान खिलाड़ी से हुई. लेकिन हीरो से जीरो बने तो टीम इंडिया में वापसी दूर बल्कि घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भी उठना मुश्किल हो गया है. हालांकि, अब पृथ्वी की गाड़ी पटरी पर लौटती दिख रही है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पृथ्वी शॉ इस बार DC को नहीं करेंगे निराश.. ऑक्शन में 75 लाख में बचाई लाज, VHT में ठोकी फिफ्टी

कभी टीम इंडिया का फ्यूचर कहे जाने वाले पृथ्वी शॉ का ग्राफ 2022 से नीचे आ गया. टीम इंडिया में डेब्यू में शतक के बाद उनकी तुलना सचिन जैसे महान खिलाड़ी से हुई. लेकिन हीरो से जीरो बने तो टीम इंडिया में वापसी दूर बल्कि घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भी उठना मुश्किल हो गया है. हालांकि, अब पृथ्वी की गाड़ी पटरी पर लौटती दिख रही है. आईपीएल में कभी 7 करोड़ के बिकने वाले पृथ्वी को पिछले साल मेगा ऑक्शन में किसी ने भाव ही नहीं दिया. इस बार उन्होंने घरेलू क्रिकेट में दमदार बैटिंग की और वापसी की उम्मीद जगाई, लेकिन ऑक्शन के दो राउंड अनसोल्ड गए. अंत में दिल्ली कैपिटल्स ने उनकी लाज बचाई. अब मौके पर चौका लगाने के लिए पृथ्वी तैयार हैं. 

अंत में लगी बोली

पृथ्वी शॉ पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने पेडल नहीं उठाया. दो राउंड अनसोल्ड रहने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने ही उनकी उम्मीद जगाई और 75 लाख में खरीद लिया. इस बार आईपीएल में उनके लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी है. हालांकि, विजय हजारे ट्रॉफी में सिक्किम के खिला पृथ्वी शॉ का बल्ला बोला है और उन्होंने 47 गेंद में 51 रन की दमदार पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्र के स्टार परफॉर्मर

पृथ्वी शॉ और राजवर्धन हैंगरगेकर महाराष्ट्र के स्टार परफॉर्मर रहे, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में सिक्किम को 8 विकेट से आसानी से हरा दिया. अक्टूबर में पृथ्वी शॉ के बल्ले से दोहरा शतक भी देखने को मिला था. सिक्किम टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी और ओपनर अमित राजेरा और के साई सत्विक ने एक मजबूत पार्टनरशिप बनाई. उन्होंने टीम को 50 रन के पार पहुंचाया, लेकिन हैंगरगेकर ने आखिरकार 17वें ओवर में सत्विक को 32 रन पर आउट करके पार्टनरशिप तोड़ दी.

ये भी पढ़ें.. 4 विकेट पर थम जाती कहानी... पंजा खोलने को बेताब टीम इंडिया की स्टार, मैच के बाद बयां किया दर्द

महाराष्ट्र को मिला आसान लक्ष्य

महराष्ट्र की तरफ से हैंगरगेकर ने 4/21 के आंकड़े दर्ज किए. उनकी कसी हुई बॉलिंग की बदौलत टीम को 151 रन का आसान लक्ष्य मिला. जवाब में, ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम ने पृथ्वी शॉ और अर्शिन कुलकर्णी की ओपनिंग जोड़ी की बदौलत मजबूत शुरुआत की. शॉ दोनों में से ज्यादा आक्रामक साबित हुए और कुछ शानदार शॉट खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया. आगे भी शॉ के प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी और आईपीएल का आगामी सीजन भी उनके लिए खास साबित हो सकता है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Prithvi Shaw

Trending news

Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट
फिर एक हो जाएंगे चाचा-भतीजे? चुनाव से पहले शरद-अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियां
Maharashtra politics
फिर एक हो जाएंगे चाचा-भतीजे? चुनाव से पहले शरद-अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियां
घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
jammu kashmir news hindi
घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग