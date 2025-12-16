IPL 2026 Auction: 10 मैच, 4 फिफ्टी और दोहरा शतक फिर भी अनसोल्ड, पृथ्वी शॉ से टीमों का उठा भरोसा, ऑक्शन में नहीं मिला भाव

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 का ऑक्शन रोमांचक मोड़ पर है. सभी की नजरें कैमरन ग्रीन की बोली पर थीं, लेकिन ऑक्शन का बड़ा सरप्राइज पृथ्वी शॉ दे गए. शॉ ने डोमेस्टिक में इस साल धमाकेदार प्रदर्शन किया, फिर भी किसी भी टीम की नजरों में नहीं चढ़े. ऑक्शन में पृथ्वी के नाम पर किसी ने भी पैडल नहीं उठाया. पृथ्वी शॉ इस सीजन 75 लाख के बेस प्राइज के साथ शामिल हुए थे, लेकिन किसी भी टीम ने उन्हें बेस प्राइज में भी नहीं खरीदा.

पिछले साल भी अनसोल्ड थे पृथ्वी

पृथ्वी शॉ आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में भी अनसोल्ड रहे थे. उससे पहले वह फिटनेस और फॉर्म के चलते सवालों के घेरे में थे. लेकिन इस साल उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बल्ले से प्रभावित किया. जिसके बाद ऑक्शन में उनसे उम्मीदें बढ़ गईं थीं. लेकिन इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और किसी भी टीम ने पृथ्वी में दिलचस्पी नहीं दिखाई.

2018 में शुरू हुआ IPL का सफर

पृथ्वी शॉ के लिए आईपीएल का सफर साल 2018 में शुरू हुआ था. IPL डेब्यू के बाद पहली बार वह बिना किसी टीम के नीलामी में शामिल हुए. पहली बार वह दिल्ली डेयरडेविल्स, जो अब दिल्ली कैपिटल्स है, इस टीम ने उन्हें ₹1.2 करोड़ में खरीदा था. जब वह भारत को अंडर-19 विश्व कप का खिताब जिताकर लौटे थे. अपने दूसरे ही IPL मैच में 44 गेंदों में 62 रन बनाए और सीजन का अंत 153.12 के स्ट्राइक रेट के साथ किया. 2021 का सीजन उनके IPL करियर का सबसे अच्छा समय रहा. शॉ ने 15 पारियों में 479 रन बनाए, चार अर्धशतक लगाए और सीजन का अंत सातवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर किया. उस साल उनके प्रदर्शन के कारण उन्हें 2022 की मेगा नीलामी से पहले रिटेन किया गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने उन पर ₹7.5 करोड़ का भरोसा जताया.

2023 से बढ़ी मुश्किलें

2023 से पृथ्वी का मुश्किल दौर शुरू हुआ जब चोटों और खराब फॉर्म के कारण वह सिर्फ आठ मैच खेल पाए. फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन करने का फैसला किया, जो उनकी काबिलियत पर उनके भरोसे को दिखाता है. वह कुछ कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे. इसके बाद से लगातार उनका ग्राफ गिरता नजर आया. इस बार उन्होंने कमबैक के लिए खूब पसीना बहाया और रणजी में मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र की टीम में शामिल हुए. अक्टूबर में पृथ्वी के बल्ले से एक दोहरा शतक भी देखने को मिला. वहीं, पिछली 10 पारियों को उठाकर देखें तो पृथ्वी ने 4 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं.