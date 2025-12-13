प्राइवेट जेट, लग्जरी कारें और आलीशान महल... कोहली से कितने ज्यादा अमीर हैं Lionel Messi? नेटवर्थ जान थम जाएगी धड़कन!

Lionel Messi Net Worth: अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने को उनके करोड़ों फैंस बेताब रहते हैं. स्टार स्ट्राइकर इस समय भारत दौरे पर हैं और उनसे हाथ मिलाने के लिए बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान भी बंगाल में लाइन में लगते दिखे. भारत में फुटबॉल से ज्यादा क्रिकेट का क्रेज है, लेकिन इसके बावजूद लियोनेल मेसी के लिए फैंस की दीवानगी अलग लेवल का है. खेल प्रेमियों के दिमाग में ये भी सवाल उठता होगा कि क्या मेसी भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार विराट कोहली से भी ज्यादा फेमस और अमीर हैं? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं.

14 साल के लंबे इंतजार के बाद फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी भारत दौरे पर हैं. 13 दिसंबर को कोलकाता पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ. हालांकि, आयोजकों से बड़ी गलती होने के कारण फैंस को मायूसी हाथ लगी. लियोनल मेसी व्यस्त प्रोग्राम की वजह से शनिवार को युवा भारती स्टेडियम में केवल चंद मिनटों के लिए आए और जल्द ही वहां से निकल गए. इसके बाद स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस लियोनल मेसी की एक झलक ठीक से नहीं मिलने के कारण आक्रामक हो गए. हालात बेकाबू होने लगे और फैंस स्टेडियम में कुर्सियां और बोतलें फेंकने लगे.

लियोनेल मेसी की नेट वर्थ कितनी है?

38 साल के लियोनेल मेसी की लोकप्रियता चरम पर है. उनके जादुई फुटबॉल कौशल और अपने पूरे करियर में तोड़े गए अनगिनत रिकॉर्डों के कारण उनके प्रशंसक दुनिया भर में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मेसी की कुल संपत्ति 850 मिलियन डॉलर है. उनकी आय मैच फीस और बड़े स्पॉन्सरशिप से आती है, जिसमें एडिडास जैसे बड़े ब्रांड के साथ लाइफटाइम डील भी शामिल है. लियोनेल मेसी के इंस्टाग्राम पर 510 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

लियोनेल मेसी के पास अन्य संपत्तियां भी हैं. MiM होटल्स के साथ एक होटल श्रृंखला, बार्सिलोना, मियामी और रोसारियो में कई आलीशान घर, जिनका कुल मूल्य 200 मिलियन डॉलर से अधिक है. इसके अलावा, मेसी के पास एक निजी जेट और मर्सिडीज, मासेराती, रेंज रोवर और ऑडी जैसी कई महंगी कारें हैं, साथ ही एक किफायती टोयोटा प्रियस भी है.

कोहली से कितना आगे हैं लियोनेल मेसी?

क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली के नाम का डंका है, लेकिन अगर उनकी लोकप्रियता और नेट वर्थ की तुलना लियोनेल मेसी से की जाए, तो स्टार क्रिकेटर उनके आगे कहीं नहीं टिकते हैं. विराट कोहली की कुल संपत्ति1050 करोड़ रुपये (लगभग127 मिलियन डॉलर) है. उनकी आय के मुख्य स्रोत बीसीसीआई के साथ उनका अनुबंध, आईपीएल और प्रमुख कंपनियों के साथ विभिन्न ब्रांड एंडोर्समेंट हैं. विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

