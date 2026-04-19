प्रियांश-कोनोली के तूफान में उड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स की लगातार 5वीं जीत, देखें पॉइंट्स टेबल का हाल

आईपीएल 2026 के 29वें मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हराकर इस सीजन में अपनी 5वीं जीत दर्ज की. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम आईपीएल 2026 में अभी तक अपराजित है.
Trending Photos
PBKS vs LSG Highlights: आईपीएल 2026 के 29वें मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हराकर इस सीजन में अपनी 5वीं जीत दर्ज की. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम आईपीएल 2026 में अभी तक अपराजित है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी.
पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 254 रनों का पहाड़ खड़ा किया. प्रभसिमरन सिंह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली की जोड़ी ने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी. दोनों ने मिलकर लखनऊ के गेंदबाजों को तबाह कर दिया. मैदान के चारों दिशा में चौकों-छक्कों की बरसात करते प्रियांश-कोनोली ने महज 80 गेंदों पर 182 रनों की अद्भुत पार्टनरशिप की. हालांकि, दोनों शतक से चूक गए. पहले कोनोली 46 गेंदों पर 87 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद प्रियांश आर्या 37 गेंदों पर 93 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए. लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गेंदबाजी में तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने प्रभावित किया. दाएं हाथ के पेसर ने रनों की सुनामी के बीच अपने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए.
255 रनों का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावरप्ले में बिना विकेट खोए 61 रन बनाए. मिचेल मार्श के साथ इस मुकाबले में आयुष बडोनी ओपनिंग करने उतरे और 21 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली. मिचेल मार्श ने 40 और कप्तान ऋषभ पंत ने 43 रन बनाए, लेकिन दोनों के आउट होते ही मैच लखनऊ से बहुत दूर निकल गया. पंजाब किंग्स की तरफ से मार्को जानसेन ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट चटकाए.
आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स जीत के रथ पर सवार है. उन्होंने अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 में जीत मिली है और एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. 11 अंकों के साथ श्रेयस अय्यर की टीम पॉइंट्स टेबल के शिखर पर कायम है. RCB 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के बाद दूसरे स्थान पर है. राजस्थान रॉयल्स तीसरे और सनराइजर्स हैदराबाद चौथे नंबर पर है. 6 में से 4 मुकाबले हारकर लखनऊ की टीम 8वें स्थान पर पहुंच गई है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने आखिरकार जीत का खाता खोला और वे एक पायदान उठकर 9वें नंबर पर आ गए हैं. मुंबई इंडियंस आखिरी पायदान पर है.